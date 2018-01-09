Seda Sayan'dan Seren Serengil'e: Ablacım bir şey mi oldu?

Seren Serengil dün programında Gülben Ergen'i konuk eden Seda Sayan'ı takipten çıkarmıştı. Sayan, bugün Serengil'e cevap verdi.

Seda Sayan, Serengil için şunları söyledi: "Beni takipten çıkardıktan sonra Seren Serengil'e mesaj attım."Ablacım bir şey mi oldu, neden takibi bıraktın?" dedim.Bu saate kadar cevap vermedi. Samimiyetten bahseden insan "Senin Gülben'e olan sevgini hazmedemedim" derdi. Ben yargı mıyım! Ben sorulması gerekenleri sordum. Hala daha ne istiyorsunuz? İster sev ister sevme... Ben kimseyi takipten çıkarmam böyle bir şey için...

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