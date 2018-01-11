Seda Sayan'ın Demet Akalın'a yaptığı yanlışı, Okan Kurt affetti

Seda Sayan, Demet Akalın'ın kocası Okan Kurt yanındayken eski sevgilisiyle klibini yayınlayınca ikilinin arası bozulmuştu. Okan, "Onun haberi yoktur." diyerek Seda'yı affetti.

Seda Sayan, Demet Akalın ve eşi Okan Kurt'u programına konuk etmişti. Demet'in biyografisinin yer aldığı videoda eski sevgilisi İbrahim Kutluay'a yer verilince ünlü şarkıcı çok bozulmuştu.

"SEDA ABLAMIN VİDEODAN HABERİ YOKTUR"

Seda Sayan yaptığı hatanın farkına varıp "Videodan haberim yoktu ama ben yine de özür dilerim" dedi. Bunun üzerine Okan Kurt, sosyal medyadan "Seda ablamın kesinlikle haberi yoktur." diyerek annesi gibi gördüğü Seda Sayan'ı affetti. Demet Akalın ise eşinin yazdığı paylaşıp Seda Sayan'ı yeniden takip etmeye başladı.