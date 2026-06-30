Şef Danilo Zanna’nın restoranı da o listede! 50 Top Pizza Europa 2026 sonuçları açıklandı

Gastronomi dünyasının en saygın uluslararası derecelendirme platformlarından biri olan 50 Top Pizza Europa, 2026 yılı Avrupa sıralamasını açıkladı. İtalya sınırları dışındaki en başarılı pizza restoranlarını belirleyen ve sektör tarafından pizzanın “Michelin Rehberi” olarak kabul edilen prestijli listede, Londra’daki Napoli on the Road üst üste bir kez daha Avrupa’nın en iyi pizzacısı seçildi. Madrid’den Baldoria ikinci, Fransa’dan IMperfetto ise üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye adına gecenin en dikkat çekici başarısı ise Şef Danilo Zanna imzasını taşıyan Filo D’oliodan geldi. İstanbul’da, Bursa’da ve İzmir’de hizmet veren Filo D’olio, Avrupa’nın en iyi pizza restoranları arasında 36. sırada yer alarak “Top Pizzeria in Türkiye 2026” unvanını kazandı ve üst üste ikinci kez Türkiye’nin en iyi pizza restoranı seçildi.

Restoran, bununla da yetinmeyerek gecenin en prestijli özel ödüllerinden biri olan “Best Pasta Proposal 2026 – Pastificio Di Martino Award” ödülünün sahibi oldu. Böylece Filo D’olio, Avrupa’nın en iyi makarna menüsüne sahip restoranları arasında gösterilerek pizza başarısını makarna alanındaki başarısıyla da taçlandırdı.

Bu başarı, geçen yıl elde edilen uluslararası takdirin de devamı niteliğinde oldu. Filo D’olio, 2025 yılında da 50 Top Pizza Europa listesine girerek Türkiye’nin en iyi pizza restoranı seçilmiş, ayrıca geleceğin en dikkat çeken restoranları arasında gösterilen “One to Watch” özel ödülüne layık görülmüştü. Bu yıl kazanılan iki önemli ödül, restoranın Avrupa gastronomi sahnesindeki yükselişinin kalıcı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

50 Top Pizza müfettişlerinin değerlendirmesinde Filo D’olio; Türk ve İtalyan mutfakları arasında kurduğu özgün gastronomik köprü, sıcak İtalyan trattoria atmosferi ve yüksek kaliteli mutfağıyla öne çıktı. Özellikle yerel deniz ürünleri, Kayseri pastırması gibi Anadolu’nun seçkin ürünlerini İtalyan pizza geleneğiyle buluşturan yaratıcı yaklaşımı, restoranın en güçlü yönleri arasında gösterildi.

Uluslararası jüri ayrıca Filo D’olio’nun yalnızca pizzalarıyla değil, İtalyan mutfağının vazgeçilmezlerinden olan makarna konusundaki iddiasıyla da fark yarattığını vurgulayarak, restoranın özgün reçetelerini ve ürün kalitesini Avrupa’nın en başarılı örnekleri arasında değerlendirdi.

Ödüllerin ardından duygularını paylaşan Şef Danilo Zanna, elde edilen başarının büyük bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“İtalya’da doğup büyümüş bir şef olarak pizza benim için sadece bir yemek değil; çocukluğumun, ailemin ve kültürümün en önemli parçalarından biri. Yıllardır Türkiye’de yaşıyorum ve bu ülkenin mutfağından her gün ilham alıyorum. Filo D’olio’yu kurarken en büyük hayalim, İtalyan mutfağının ruhunu Türkiye’nin eşsiz ürünleriyle aynı sofrada buluşturmaktı. Bugün Avrupa’nın en saygın platformlarından birinde üst üste ikinci kez Türkiye’nin en iyi pizza restoranı seçilmek ve Avrupa’nın en iyi makarna menüsü ödülünü almak bizim için tarifsiz bir mutluluk.”

“Geçen yıl aldığımız ‘One to Watch’ ödülü bize büyük bir sorumluluk yüklemişti. Bu yıl kazandığımız ödüller ise doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Bu başarı yalnızca bana ait değil; mutfakta, salonda ve perde arkasında büyük emek veren tüm ekip arkadaşlarıma, birlikte çalıştığımız üreticilere ve bizi her zaman destekleyen misafirlerimize ait. İstanbul’dan çıkan bir restoranın Avrupa’nın en prestijli gastronomi platformlarından birinde Türkiye’yi temsil etmesi benim için büyük bir gurur. Daha yolun başındayız; üretmeye, geliştirmeye ve ülkemizi uluslararası gastronomi dünyasında en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz.”