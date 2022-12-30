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Şef Serkan Aksoy kimdir, kaç yalında, nereli? İki Michelin yıldızlı Serkan Aksoy Şef MasterChef'te!

30.12.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki yeni bölümüne Şef Serkan Aksoy konuk oluyor. Serkan Şef Türk mutfağına ait yemekleri farklı tekniklerle modernize ediyor. İki Michelin yıldızına sahip başarılı şef, tarifiyle ceket yarışındaki Kıvanç, Burak Kaya ve Görkem'e zorlu anlar yaşatacak. Peki dünyaca ünlü şef Serkan Aksoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Serkan Aksoy ile ilgili merak edilenler...

Şef Serkan Aksoy kimdir, kaç yalında, nereli? İki Michelin yıldızlı Serkan Aksoy Şef MasterChef'te!

Şef Serkan Aksoy bu akşam MasterChef Türkiye'nin konuk jürisi oluyor. Yarışmacıları oldukça zorlayacak olan şef, açık dolma olarak adlandırdığı yemeğiyle izleyicilere de seyir zevki sunacak. Şef Serkan Aksoy aynı zamanda iki Michelin yıldızına sahip. Peki dünyaca ünlü Türk şef Serkan Aksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü şefin hayat hikayesi...

ŞEF SERKAN AKSOY KİMDİR?

Serkan Aksoy Bolu doğumludur. Babası ve ağabeyinin de aşçı olması ona aşçılık mesleğini sevdirmiştir. Orta okulda eğitim hayatını bırakarak mesleğe atıldığını söyleyen şef Serkan Aksoy, aşçılığa ilk önce komilikten başlamıştır. Zamanla yeteneklerini ortaya koymuş ve kademe kademe sektörde yükselmiştir.

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Serkan Aksoy önce memleketi Bolu'da daha sonra da askerliğini tamamlayıp İstanbul'da çalışmaya başlamıştır. İstanbul'da önce Delicatessen'de ardından Frankie restoranda ve daha sonrasında da meşhur restoran Nicole'ün şefi olarak çalışmaya başlamıştır.

İKİ MICHELIN YILDIZLI TÜRK ŞEF!

Serkan Aksoy'un MasterChef'e konuk olmasıyla şefin meslek hikayesi birçok tarafından merak edilmeye başlandı. Serkan Aksoy şu anda executive şef olarak Nicole restoranda görev yapmaktadır. Bilindiği üzere Nicole geçtiğimiz aylarda açıklanan Michelin yıldızlı restoranlar listesine girmiş ve Michelin yıldızı almıştı. Bu başarının ardındaki mimar ise Şef Serkan Aksoy.

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Alaylı olduğunu, başarısının mesleğe olan aşkından geldiğini her fırsatta söyleyen başarılı şef bu akşam MasterChef'in konuğu oluyor. Kendi imza yemeklerinden biri olan 'Açık Dolma' yemeğini yapan Serkan Aksoy yarışmacıları zorlayacak gibi görünüyor.

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