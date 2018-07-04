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Sefa Akgün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 04.07.2018 20:48 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Sefa Akgün'ü transfer etti.

Sefa Akgün Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende, genç futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüp başkanı Mevlüt Doğan, törenin ardından Sefa Akgün'e başarı dileklerinde bulundu.

Mavi-beyazlı ekibin renklerine bağladığı Sefa Akgün, Trabzonspor'un altyapısında forma giymişti.

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Spor Toto Süper Lig Sefa Akgün Büyükşehir Belediye Erzurumspor

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