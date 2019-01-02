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Sefarad'ın solisti Sami Levi Survivor 2019 yarışmacı adayı oldu! Sami Levi kimdir?

zeki.akyurek zeki.akyurek
ÜNLÜLER  | 02.01.2019 01:00 | Son Güncelleme

Acun Ilıcalı, Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2019 kadrosunu açıkladı. Bu sene bir ilke imza atılacak olan Survivor'da Yunanistan'a karşı mücadele edecek olan Türk takımındaki yarışmacıları seyirciler oylarıyla belirleyecek. Survivor yarışma adayları arasında Sefarad Grubu'nun solisti Sami Levi de yer aldı. Peki müzisyen Sami Levi kimdir?

Sefarad Grubu ile müzik piyasasında önemli işler yapan Sami Levi, Survivor 2019 yarışmacı adayları arasında yer aldı. O Ses Türkiye 2019 Yılbaşı Özel programında yarışmacıların halk tarafından belirleneceğini ifade eden Acun Ilıcalı aday olan isimler için oylama yapılacağını belirtmişti. Peki, Survivor’da iddialı olduğunu söyleyen Sefarad Grubu’nun solisti Sami Levi kimdir?

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SAMİ LEVİ KİMDİR?
Sami Levi 13 Nisan, 1981’de İstanbul’da dünyaya geldi. 1998 yılı Göztepe Lisesi mezunu. 5 yaşında ana okulunda müzikle tanıştı. İlkokul öğretmeni Levi ailesini Sami’nin sesi konusunda uyardı ve mutlaka değerlendirmesini söyledi. Musevi cemaatinde artık çok az konuşulan Ladino dilindeki Sefarad müziği ile büyüyen Sami, bu şarkıları anneanne ve babaannelerinden dinledi.

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Aile büyükleri tarafından kullanılan Ladino dilinde ve şarkılarla Sefarad kültürünü öğrendi. 1996’da Cem Stamati’yle olan arkadaşlığı Sami’yi Sefarad Grubu ile tanıştırdı. Yaklaşık 8 yıldır Sefarad müziğiyle profesyonel olarak uğraşan Sami Levi grubun solistidir. Sefarad, 1996'da kurulan müzik grubu Musevi Sefarad müziğiyle popüler müzikle bir sentez oluşturur. Grubun üyeleri Sami Levi grubun solisti, Cem Stamati grubun bas gitaristi ve Ceki Benşuşe grubun gitaristi.

sami

22 Aralık 2003 tarihinde yayınlanan ilk albümleri ile müzikseverlerin beğenisini kazanmayı başaran Sefarad, 14 Temmuz 2005'te yayınlanan ve uzun süre liste başı olan ikinci albümleri ile müzik dünyasındaki yerlerini sağlamlaştırdıklarını kanıtladılar. Bu iki albümlerinden "Osman Aga", "Ne fark eder?", "Yastayım", "Ben Seni Severim" "Vakti Geldi", "Aşk İçin" ve "Seni ne Çok Sevdiğimi" gibi birçok hit şarkı çıkaran grubun müziği Türkiye'de büyük ilgi gördü.

Sami Levi aynı zaman 2019 Survivor yarışmacı adayları arasında yer alıyor.

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