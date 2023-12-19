Seferoğulları'ndan Suphi karakteriyle gönüllere taht kurmuştu! Cevdet Arıkan hayatını kaybetti

Kemal Sunal'ın "Tosun Paşa", "Kibar Feyzo", Ferdi Tayfur'un "Çeşme", "Ben de özledim", Cüneyt Arkın'ın "Gırgır Ali" ve "İstasyon" filmleri başta olmak üzere 120'nin üzerinde filmde rol alan, Ediz Hun, Erol Taş, Ayhan Işık, Murat Soydan ve Kadir İnanır gibi birçok ünlüyle aynı sette çalışan Cevdet Arıkan, 76 yaşında hayata gözlerini yumdu.

ACI HABERİ OĞLU DUYURDU

Arıkan'ın acı haberini oğlu Cem Arıkan Instagram hesabı üzerinden, "Benim babam, arkadaşım, meslektaşım, Türk sinemasının ise son kalelerinden biriydi. Sorumluluk hissettiğim için acı haberi paylaşmak istedim. Babam Cevdet Arıkan maalesef aramızdan ayrıldı. Sinemamızın başı sağ olsun." cümleleriyle duyurdu.

"SANATI, SANAT DİYE YAPTIK"

Cevdet Arıkan verdiği bir röportajda "Sinemaya çok emek verdim. Sinemanın nankör bir meslek olduğunu söylüyorlar. Her meslek gibi bunun da yanlışları oluyor. Çok arkadaşımız sokaklarda vefat etti. Huzurevlerinde ölenlerimiz var. Sanatçının geliri az. Türk sinemasında bizim kazancımız yoktu. Yani sanatı, sanat diye yaptık. Şimdikiler gibi para için değil. Gerçekten sanatı, sanat olsun diye yaptık. Bunun karşılığında aldığımız çok cüzi bir para. O para da işte benim gibi 6 çocuklu bir aileyse yandın. Hele İstanbul'da kiran, gıdan, giyimin var. Baş edemiyorsun" demişti.





