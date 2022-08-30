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Seferovic'in sözleşmesi ortaya çıktı! Şaşırtan madde...

30.08.2022 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Seferovic bilmecesi şimdiden baş ağrıtmaya başladı. Sözleşmesindeki madde nedeniyle akıllarda soru işareti bırakan Seferovic hakkında ne karar verileceği henüz bilinmiyor. Performansından memnun kalınmayan forvet oyuncusunun takımdan ayrılıp ayrılmayacağı belli değil...

Seferovic'in sözleşmesi ortaya çıktı! Şaşırtan madde...
Haris Seferovic

Haris Seferovic

İSV İsviçre
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Seferovic sorunu yaşanıyor. Gösterdiği performansla taraftarlar tarafından eleştiri yağmuruna tutulan forvet oyuncusu şimdiden yolcu gibi. Fakat Seferovic'in kontratında yer alan madde herkesi şaşırttı.

KONTRATI KORKUTTU

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Performansı beğenilmeyen 30 yaşındaki isim, 16 kez daha sarı-kırmızılı formayı giymesi halinde sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Bu durumda da satın alma opsiyonu devreye girecek ve Galatasaray 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Seferovic ise 3 sene daha 2.3 milyon euro kazanmaya devam edecek.


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