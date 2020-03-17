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Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gediz'den Sancar'ı yıkan sözler: Ben Nare ile evleneceğim! Sefirin Kızı 13. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 17.03.2020 02:56 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 14. yeni bölümden ilk fragman yayınlandı. Engin Akyürek, Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde Gediz, Sancar'a meydan okuyor. Gediz'in "Ben Nare ile evleneceğim" sözleri Sancar'ı şoke ediyor. İşte Sefirin Kızı 14. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 16 Mart Pazartesi akşamı ekrana gelen 13. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı dizisinin 23 Mart Pazartesi ekrana gelecek olan 14. yeni bölümünden de çarpıcı bir fragman yayınlandı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar’ın “Nare” deyişiyle yıllar sonra nefes alan Nare, adaletin değil merhametin sesine kulak verir. Onu yıllar önce kovan Sancar’ın pişmanlık acısıyla hemhal olur, onu göğsüne basar. İki can beraber ağlayıp beraber kanarlar. Ama ne Nare Sancar’ı affedebilir, ne de Sancar Efe kendisini.

Sancar, vicdan mahkemesinde hem Akın’ın hem de kendisinin kalemini kırar. Var gücüyle Akın’ı aramaya başlar. Akın ise, Müge’nin elinde işkencelerin en büyüğünü çekmektedir.

Menekşe, Kavruk’un söz merasiminde Nare ve Gediz’e büyük bir iftira atar. Sancar bir kez daha kıskançlığının kurbanı olup Nare ve Gediz’in de kalemini kıracak mıdır?

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