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Sefirin Kızı 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sancar ve Gediz arasında büyük hesaplaşma

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2020 00:11 | Son Güncelleme

Sefirin Kızı 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın yeni bölümünde Gediz ve Sancar arasında büyük bir hesaplaşma yaşanacak. İkilinin karşı karşı geldiği anlarda Gediz'in "Düşmanlığını göze aldım" sözleri dikkat çekiyor. İşte Sefirin Kızı 20. yeni bölüm fragmanı.

Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın 21 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 20. bölümünden yeni fragman yayınlandı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar Nare'yi dedesinin siperine kilitler ve Gediz'in konağa girmesini yasaklar. Bir zamanlar dedesinin olan konağa girmesinin yasaklanması, Gediz'i çok sarsar.

Menekşe de Nare'nin üst katında kalmasıyla deliye döner. Kahraman onu Nare'den kurtarabileceğini söyleyince onunla işbirliği yapmaya karar verir.

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Kahraman, Nare'yi kaçırma suçunu Yahya'nın üzerine atmış ve sadıcıyla bozuşan Sancar'ı kardeşiyle de düşman etmiştir ama dört koldan saldırdığı Sancar'ın ona ve herkese çok büyük bir sürprizi vardır.

Nare ise Sancar'ın karısıyla aynı evde kalmayı gururuna yediremez ve o konağı Sancar'a dar etmeye karar verir. Sancar onu Akın'dan koruyabilecekse gururunun umrunda olmadığını söyler ve Nare'nin tüm yaptıklarını sineye çeker.

Bir yandan Nare, bir yandan Melek, bir yandan Gediz, bir yandan Kahraman derken Sancar feci şekilde sıkışır ama Elvan bir zamanlar Nare'ye yaptığı yanlışı öğrenince en büyük müttefikini kaybeder.

Elvan artık Gediz'in tarafındadır ve yaptığı planla onun Nare'yi konaktan kaçırmasına yardım eder. Gediz şimdi çok heyecanlıdır; sonunda Nare'ye aşkını ilan edebilecektir.

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