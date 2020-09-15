Sefirin Kızı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare, Gediz ve Sancar aşkı arasında! Sefirin Kızı 19. son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı dizisi merakla beklenen 14 Eylül Pazartesi akşamı 19. son bölümüyle ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölümde Gediz'in Nare'ye aşkını ilan ettiği anlar damga vurdu. Gediz, "Ben seni önemsedim, dinledim ve çok mutlu ol istedim. Ama bir nokta var orayı aşınca 'Sen de beni gör' dedim. 'Gediz var' diye düşün istedim. Hep ben sana 'Nasılsın?' diye soruyorum. Ama bu artık bana yetmiyor. Bu söyleyeceklerim bana Sancar'a mal oldu. Ben sağıdıcımla düşman olacak kadar asla yapmak diyeceğim şeyleri yapmak kadar kendime hayret edecek kadar sana aşığım Nare" sözleriyle dikkat çekti. Sefirin Kızı'nın 21 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.
Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında, aşkını haykıran Gediz "Sancar geliyor senin ve benim canımı yakıyor. Sevdiğinin canının yanması ne kadar pis oluyor biliyor musun?" sözleriyle isyan ediyor. Gözyaşlarına boğulan Nare ise "Şimdi de senin için ağlıyorum memnun musun?" diyor.
Sancar Nare'yi dedesinin siperine kilitler ve Gediz'in konağa girmesini yasaklar. Bir zamanlar dedesinin olan konağa girmesinin yasaklanması, Gediz'i çok sarsar.
Menekşe de Nare'nin üst katında kalmasıyla deliye döner. Kahraman onu Nare'den kurtarabileceğini söyleyince onunla işbirliği yapmaya karar verir.
Kahraman, Nare'yi kaçırma suçunu Yahya'nın üzerine atmış ve sadıcıyla bozuşan Sancar'ı kardeşiyle de düşman etmiştir ama dört koldan saldırdığı Sancar'ın ona ve herkese çok büyük bir sürprizi vardır.
Nare ise Sancar'ın karısıyla aynı evde kalmayı gururuna yediremez ve o konağı Sancar'a dar etmeye karar verir. Sancar onu Akın'dan koruyabilecekse gururunun umrunda olmadığını söyler ve Nare'nin tüm yaptıklarını sineye çeker.
Bir yandan Nare, bir yandan Melek, bir yandan Gediz, bir yandan Kahraman derken Sancar feci şekilde sıkışır ama Elvan bir zamanlar Nare'ye yaptığı yanlışı öğrenince en büyük müttefikini kaybeder.
Elvan artık Gediz'in tarafındadır ve yaptığı planla onun Nare'yi konaktan kaçırmasına yardım eder. Gediz şimdi çok heyecanlıdır; sonunda Nare'ye aşkını ilan edebilecektir.
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