Sefirin Kızı 20. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare, Gediz ve Sancar aşkı arasında! Sefirin Kızı 19. son bölümde neler oldu?

Sefirin Kızı dizisi merakla beklenen 14 Eylül Pazartesi akşamı 19. son bölümüyle ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölümde Gediz'in Nare'ye aşkını ilan ettiği anlar damga vurdu. Gediz, "Ben seni önemsedim, dinledim ve çok mutlu ol istedim. Ama bir nokta var orayı aşınca 'Sen de beni gör' dedim. 'Gediz var' diye düşün istedim. Hep ben sana 'Nasılsın?' diye soruyorum. Ama bu artık bana yetmiyor. Bu söyleyeceklerim bana Sancar'a mal oldu. Ben sağıdıcımla düşman olacak kadar asla yapmak diyeceğim şeyleri yapmak kadar kendime hayret edecek kadar sana aşığım Nare" sözleriyle dikkat çekti. Sefirin Kızı'nın 21 Eylül Pazartesi ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

"ŞİMDİ DE SENİN İÇİN AĞLIYORUM"

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında, aşkını haykıran Gediz "Sancar geliyor senin ve benim canımı yakıyor. Sevdiğinin canının yanması ne kadar pis oluyor biliyor musun?" sözleriyle isyan ediyor. Gözyaşlarına boğulan Nare ise "Şimdi de senin için ağlıyorum memnun musun?" diyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar Nare'yi dedesinin siperine kilitler ve Gediz'in konağa girmesini yasaklar. Bir zamanlar dedesinin olan konağa girmesinin yasaklanması, Gediz'i çok sarsar.