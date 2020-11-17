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Sefirin Kızı 28. son bölümde Nare'ye korkunç tuzak! Sefirin Kızı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

17.11.2020 01:53 | Son Güncelleme:
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Sefirin Kızı 28. son bölümde Nare'ye korkunç tuzak! Sefirin Kızı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı, 16 Kasım Pazartesi 28. son bölümüyle ekrana geldi. Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun başrollerde oynadığı Sefirin Kızı'nın son bölümüne Nare'ye vurulan tuzak damga vurdu. Akın’ın üvey kardeşi Sahra, Nare'ye ilaçlı bir serum vererek konuşmasını sağladı. Sahra, Nare'ye Akın'ın ölümüyle ilgili Sancar'ın suçu olup olmadığını da sordu. Peki Sefirin Kızı 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı dizisinin 16 Kasım Pazartesi akşamı 28. son bölümüyle ekrana geldi. Sefirin Kızı son bölüm final sahnesinde Nare'ye büyük bir tuzak kuruldu. Diziye yeni katılan Deniz Işın'ın canlandırdığı Sahra, Nare'ye serum vererek sorular sordu. Sahra, yarı baygın halde olan Nare'ye Akın'ın cesedini ne yaptıklarını da sordu.

SEFİRİN KIZI 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı dizisinin 23 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 29. yeni bölüm fragmanı ise Star TV tarafından henüz yayınlanmadı.

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SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Artık destan değil normal bir hayattır istedikleri.

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Ama Akın’ın cesedi, buna izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedin peşindedir. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına izin verecek mi?

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Elvan, konağı ve Yahya’yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz ama başka bir kimsesiz kız olan Sahra’nın da onları rahat bırakmaya hiç niyeti yoktur.

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