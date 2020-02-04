Sefirin Kızı 8. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Nare böyle veda etti! Sefirin Kızı 7. son bölüm izle

Neslihan Atagül, Engin Akyüre Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı, 3 Şubat Pazartesi akşamı ekrana gelen 7. son bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi.

SEFİRİN KIZI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı'nın 10 Şubat Pazartesi ekrana gelecek olan 8. yeni bölüm fragmanı ise Star TV tarafından önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

NARE, AKIN'DAN KURTULMANIN YOLUNU BULDU

Sadıçlar hapse girerlerken bile akılları Nare’dedir. Necdet hala dışarda olduğundan Nare hala tehlikededir ve onlar demir parmaklıkların arkasında, birbirlerini acıtarak volta atmaktan başka hiçbir şey yapamamaktadırlar.

Sancar canını dişine takarak Necdet’in yakalanmasını ve kendi koğuşuna yerleştirilmesini sağlar. Necdet’i tutanın annesi olduğunu öğrendiğinde ise dünyası başına yıkılır. Bir kez daha sırtından bıçaklanmıştır.

Sadıçlar hem ailelerine hem de birbirlerine olan güvenlerini sorgulayarak hapis hayatına alışmaya çalışırken, Sancar’ın içini ferahlatan tek bir şey vardır. Necdet’in içeride, Nare’nin güvende olması.