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  4. Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Sefirin Kızı'ndan ayrılan Neslihan Atagül sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

25.01.2021 01:12 | Son Güncelleme:
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Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle başrolünde oynadığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılan Neslihan Atagül sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından son halini paylaşan Atagül "Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. Biraz daha dinlenmeye ihtiyacım var" dedi.

Geçirgen bağırsak sendromu hastalığı nedeniyle hayranlarını korkutan Neslihan Atagül, Sefirin Kızı dizisine veda mesajında vücudunun ona çalışması için tolerans göstermediğini söylemişti.

Hastalık nedeniyle hızla kilo veren Neslihan Atagül sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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"BİRAZ DAHA DİNLENECEĞİM"

Çektiği videoda moralinin yüksek olduğu görülen Neslihan Atagül, "Selamlar herkese. Öncelikle bana attığınız destek mesajları için, iyi dilekleriniz için, iyi niyetleriniz için, ziyaretleriniz için, hediyeleriniz için, dualarınız için, binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz. Beni yalnız bırakmadınız. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam. İyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı. Hala da var. O yüzden biraz daha dinleneceğim. Ama iyiyim" ifadelerini kullandı.

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