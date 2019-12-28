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  4. Şefleri şaşkına çeviren MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!

Şefleri şaşkına çeviren MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

MasterChef'in final haftasında heyecan doruktayken Güzide'nin başarılı tabaklarının sırrı, Somer Şef'in sorusuyla ortaya çıktı.

Şefleri şaşkına çeviren MasterChef Güzide'nin sırrı ortaya çıktı!

Final haftasında heyecanla izlenen MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde elenen isim belli oldu.

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3 etaplı oyunun sonunda, yarışmanın favori ismi gösterilen yarışmacı Ekin, en düşük puanı alarak Masterchef'ten gitti.

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Eleme gecesine damga vuran isim ise Güzide oldu.
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İş adamı eşi, 7 milyonluk villası ile sosyal medyayı sallayan Güzide Mertcan'ın, final haftasındaki başarısı şeflerin gözünden kaçmadı.

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Bir kaç hafta öncesine kadar tabaklama konusunda en kötü isim olan Güzide, final haftasında resmen bir sıçrama yaşadı.

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Somer şef sonunda tespiti koydu ve "Güzide profesyonel bir şef tutup ders mi aldın? " diye sordu. Ve "Bunda utanacak ya da yanlış bir şey yok.." diye ekledi.

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Güzide'nin başını önünü eğip sessiz kalması bu tespitin haklı olduğunu düşündürttü.

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Sosyal medyada birçok kişi de Somer Şef'in bu tespitini doğru buldu. Güzide'nin özel şef tuttuğu iddia edilse de kendisi sadece "Şefim çok çalışıyorum!" diyip gülümseyerek cevap verdi.

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Anahtar Kelimeler:
masterchef MasterChef Güzide Somer Şef

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bu fetöcüyü her gün haber yapıp parlatmaya çalışıyorsunuz amaç nedir.
Ne var yani kardeşim ders aldığı şef belki işinde çok profesyoneldir belki önlerine çıkacak yemekleri önceden tahmin edebilme yeteneği vardır olabilir yani
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