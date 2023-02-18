Sefo ve Aleyna Tilki'den alkışlanacak hareket! Çadırkentteki o görüntüler yürekleri ısıttı

Asrın felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedeler için yardımlar devam ediyor. Depremzede çocukların yüzünü güldürmek isteyen Sefo ve Aleyna Tilki soluğu çadırkentte aldı. İki ünlü isim, depremzede çocuklarla şarkı söyleyerek oyun oynadı. Çadırkentten gelen o görüntüler izleyenlerin yüreğini ısıtmaya yetti...

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilimizde ağır yıkımların yaşanmasına neden oldu. Depremzede çocukları yalnız bırakmayan Sefo ve Aleyna Tilki de Hatay'a gitti.

OYUNLAR OYNADILAR

Çadırkente giden iki başarılı şarkıcı, depremzede çocuklarla oyun oynayıp birlikte şarkılar söylediler. Çocuklara moral veren iki sanatçının o anları ise kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve büyük takdir topladı.

''ÇOK GÜZELSİNİZ ÇOCUKLAR''

Çocuklar sohbet ederken yanındaki kız çocuğunun bir anda saçını okşamasıyla duygulanan Sefo ise yaşadığı o anları şu sözleri ile ifade etti;

"Bugün bir davet üzerine İskenderun'daydım. çadırkentte çocuklarla buluştuk, hiçbir şey olmamış gibi güldük eğlendik fakat Tuana bana beklemediğim bir anda bana öyle bir şey yaşattı ki bunu tarif edemem. çok güzelsiniz çocuklar."



