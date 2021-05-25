Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftali neye iyi gelir? Şeftalinin cilde ve mideye faydaları nelerdir?

Şeftali, gülgiller ailesine mensup, yazın yetişen bir meyvedir. Oldukça lezzetli olan bu meyvenin, yumuşak bir kabuğu, tatlı ve sulu iç kısmı vardır. Aynı zamanda tatlı olmasına rağmen sadece ortalama 37 kaloridir! Bu lezzetli meyve, besin değerleri açısından oldukça zengindir. Şeftali kanser, obezite, kolesterol gibi insan sağlığı tehdit eden birçok rahatsızlığa iyi gelir. Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında bilgiler verdi. İşte şeftalinin insan sağlığına faydaları...
Şeftali tek başına yendiğinde sindirim süreci çok hızlı çalışır. Bir ana öğünün hemen ardından şeftali yemek, sindirim sırasında diğer gıdalar ile birleştiğinde midede mayalanmaya neden olabilir bu da hazımsızlık, mide ekşimesi gibi sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle ana öğününüzün hemen ardından şeftali yememelisiniz. Ana öğünden en az iki saat sonra şeftali yiyin.
Ayrıca şeker hastaları için şeftalinin yanında tüketecekleri süt, yoğurt, ayran veya kefir kana hızlı geçişini yavaşlattığı için insülin ve şeker metabolizmada hızlı yükseliş-düşüş olmasını önlüyor. Bu sayede kan şekerinizin dengede kalmasına katkı sağlıyor.
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