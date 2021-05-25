YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftali neye iyi gelir? Şeftalinin cilde ve mideye faydaları nelerdir?

Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftali neye iyi gelir? Şeftalinin cilde ve mideye faydaları nelerdir?

Seray Üstün Seray Üstün
25.05.2021 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminin bitmesiyle beraber pazar ve market tezgahlarında yaz meyveleri yerini almaya başladı. Ferahlatıcı özelliğiyle yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biri olan şeftaliyi her gün tüketmeniz vücudunuza inanılmaz fayda sağlıyor. Vitamin ve mineral zenginliğinin yanı sıra hoş kokusu ve lezzetli bir tadı olan şeftalinin faydalarını gelin birlikte sayalım.

Şeftalinin faydaları nelerdir? Şeftali neye iyi gelir? Şeftalinin cilde ve mideye faydaları nelerdir?

Şeftali, gülgiller ailesine mensup, yazın yetişen bir meyvedir. Oldukça lezzetli olan bu meyvenin, yumuşak bir kabuğu, tatlı ve sulu iç kısmı vardır. Aynı zamanda tatlı olmasına rağmen sadece ortalama 37 kaloridir! Bu lezzetli meyve, besin değerleri açısından oldukça zengindir. Şeftali kanser, obezite, kolesterol gibi insan sağlığı tehdit eden birçok rahatsızlığa iyi gelir. Diyetisyen Salih Gürel konu hakkında bilgiler verdi. İşte şeftalinin insan sağlığına faydaları...

  • Şeftali mide asidini dengeler ve hazımsızlık problemini giderir.
  • Şeftali cildin kendisini yenilemesini sağlayarak yaşlanmayı da geciktirici bir özelliğe sahiptir.
  • Şeftali bağırsak kurtlarının temizlenmesine yardımcı olur.
  • Şeftali idrar söktürücü özelliğe sahiptir.
  • Şeftali ağız kokusunu engeller.
  • Şeftali, içerdiği bioflavonoid bileşeni sayesinde kanserli hücre oluşumu önler.
  • Şeftali bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Şeftali sinir sistemini yatıştırır ve uykusuzluğa iyi gelir.
  • Şeftalinin düzenli tüketimi vücudunuzdaki kan dolaşımını arttırarak görme sağlığınızı iyileştirebilir.
  • Şeftalinin düzenli tüketimi kalp krizi ve felce karşı korunmanıza yardımcı olur.
  • Şeftali böbrekle ilgili rahatsızlıkları azaltır ve ülser riskini düşürür.
  • Şeftali cildinizi zararlı UV ışınlarına karşı korur.
  • Şeftali düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık sorununu ortadan kaldırır.
  • Şeftali böbreklerde oluşan kum ve taşların atılmasını sağlar.
  • Şeftali safra kesesinin işlevini düzene sokar.

ŞEFTALİ NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Şeftali tek başına yendiğinde sindirim süreci çok hızlı çalışır. Bir ana öğünün hemen ardından şeftali yemek, sindirim sırasında diğer gıdalar ile birleştiğinde midede mayalanmaya neden olabilir bu da hazımsızlık, mide ekşimesi gibi sindirim rahatsızlıklarına neden olabilir. Bu nedenle ana öğününüzün hemen ardından şeftali yememelisiniz. Ana öğünden en az iki saat sonra şeftali yiyin.

Ayrıca şeker hastaları için şeftalinin yanında tüketecekleri süt, yoğurt, ayran veya kefir kana hızlı geçişini yavaşlattığı için insülin ve şeker metabolizmada hızlı yükseliş-düşüş olmasını önlüyor. Bu sayede kan şekerinizin dengede kalmasına katkı sağlıyor.

Çileğin bilinmeyen 12 önemli faydası! Günde 10-12 adet tüketirseniz değişiklik sizleri şaşırtacakÇileğin bilinmeyen 12 önemli faydası! Günde 10-12 adet tüketirseniz değişiklik sizleri şaşırtacak


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor Bu cadde Çin'i korkutuyor! 45 ülke gözünü ayırmadan takip ediyor
Tamamen doğal olarak vücudunuzu arındırın! Bu yiyecekler derde devaTamamen doğal olarak vücudunuzu arındırın! Bu yiyecekler derde deva
Lattenin en kalorisiz ve yeni hali: Skinny LatteLattenin en kalorisiz ve yeni hali: Skinny Latte
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Esra Erol'da hayrete düşüren olay! "Eşim beni kardeşimin karısıyla aldatıyor"

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! Finalde büyük sürpriz

Ev yoğurdunuzun taş gibi olsun istiyorsanız...

Ev yoğurdunuzun taş gibi olsun istiyorsanız...

Bozulmadan saklamak için...

Bozulmadan saklamak için...

Tamamen doğal olarak vücudunuzu arındırın! Bu yiyecekler derde deva

Tamamen doğal olarak vücudunuzu arındırın! Bu yiyecekler derde deva

Vücutları oldukça fit! Japon kadınlarının beslenme alışkanlıkları

Vücutları oldukça fit! Japon kadınlarının beslenme alışkanlıkları

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırk yıllık usta gibi hazırlayacaksınız! Sırrı püf noktasında saklı

Kırk yıllık usta gibi hazırlayacaksınız! Sırrı püf noktasında saklı

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sadece kahvede yok! İçeceklerin kafein miktarı ne kadar?

Sadece kahvede yok! İçeceklerin kafein miktarı ne kadar?

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.