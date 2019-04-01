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Sega Genesis Mini çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

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TEKNOLOJİ  | 01.04.2019 10:47 | Son Güncelleme

Nintendo’nun NES Classic isimli mini konsolunu satışa sunması, sektördeki diğer isimlere de ilham kaynağı oldu. NES Classic stoklarının sadece saniyeler içerisinde tükenmesi ve oyun severlerin bu konsola büyük ilgi göstermesi Sony ve Sega gibi isimleri de harekete geçirdi.

Sega Genesis Mini çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

Hatırlanacağı üzere Sony kısa süre önce orijinal PlayStation konsolunun mini versiyonunu satışa sunmuştu. İçerisinde 20 adet PS1 oyunu barındıran konsol ülkemizde de 500TL civarında bir fiyattan raflardaki yerini almıştı. Nintendo ve Sony’nin ardından şimdi de Sega klasik konsolunu tekrardan satışa sunmaya hazırlanıyor. Bir döneme damgasını vuran Sega Genesis Mini / Sega Mega Drive Mini, bu yılın son çeyreğinde raflardaki yerini almış olacak.

19 EYLÜL'DE SATIŞA SUNULACAK

Konu ile ilgili yapılan açıklamada Sega Genesis Mini konsolunun 19 Eylül’de satışa sunulacağı belirtildi. Konsolun tek kontrolcü bulunan versiyonu 70 dolardan, çift kontrolcü bulunan versiyonu ise 90 dolardan satışa sunulacak.

İÇERİSİNDE 40 ADET OYUN OLACAK

Sega Genesis Mini / Sega Mega Drive Mini içerisinde 40 adet oyun yer alacak. Oyunlar konsolların satışa sunulduğu bölgelere göre de farklılık gösterecek. Örneğin Japonya’da çıkan konsolla, Avrupa’da satışa sunulan konsol içerisinde aynı oyunlar yer almayacak. Bu arada dip not olarak belirtelim. Her iki konsol da HMDI ve USB portları kullanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Sega Genesis Mini Nintendo’nun NES Classic Teknoloji

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