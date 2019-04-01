Sega Genesis Mini çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu!

Hatırlanacağı üzere Sony kısa süre önce orijinal PlayStation konsolunun mini versiyonunu satışa sunmuştu. İçerisinde 20 adet PS1 oyunu barındıran konsol ülkemizde de 500TL civarında bir fiyattan raflardaki yerini almıştı. Nintendo ve Sony’nin ardından şimdi de Sega klasik konsolunu tekrardan satışa sunmaya hazırlanıyor. Bir döneme damgasını vuran Sega Genesis Mini / Sega Mega Drive Mini, bu yılın son çeyreğinde raflardaki yerini almış olacak.

19 EYLÜL'DE SATIŞA SUNULACAK



Konu ile ilgili yapılan açıklamada Sega Genesis Mini konsolunun 19 Eylül’de satışa sunulacağı belirtildi. Konsolun tek kontrolcü bulunan versiyonu 70 dolardan, çift kontrolcü bulunan versiyonu ise 90 dolardan satışa sunulacak.

İÇERİSİNDE 40 ADET OYUN OLACAK



Sega Genesis Mini / Sega Mega Drive Mini içerisinde 40 adet oyun yer alacak. Oyunlar konsolların satışa sunulduğu bölgelere göre de farklılık gösterecek. Örneğin Japonya’da çıkan konsolla, Avrupa’da satışa sunulan konsol içerisinde aynı oyunlar yer almayacak. Bu arada dip not olarak belirtelim. Her iki konsol da HMDI ve USB portları kullanacak.

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