Şehir merkezlerindeki şiddetli yağışların nedeni 'ısı adası'

Doç. Dr. Hasan Çukur, son yıllarda etkili olan sıcaklık artışları, düzensiz yağışlar ve Düzce'de meydana gelen su baskını ve toprak kaymasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İklim değişikliğinin çağın en büyük tehditlerinden biri olduğuna dikkati çeken Çukur, bütün dünyada olan genel gelişmelerin bir parçasının maalesef Türkiye'de de yaşandığını ifade etti.

Dünya sıcaklık ortalamasının nüfus artışı ve enerji tüketimi gibi nedenlerden dolayı son bir asırda 1,5 derece yükseldiğini vurgulayan Çukur, "Bu nedenle ortamda aşırı bir buharlaşma olayı yaşanıyor. Sıcaklıkla birlikte atmosferde bol miktarda nem dolaşıyor. Bunun belli bir süre sonra yağış olarak düşmesi lazım. Yağış olayının gerçekleşmesi için ise ortamın bir miktar soğuması gerekiyor." diye konuştu.

Çukur, son dönemde iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda "ısı adası" kavramının gündeme geldiğini anımsattı.

Doç. Dr. Çukur, şöyle devam etti:

"Şehir merkezi ile dışındaki sıcaklık değerleri arasında 4-5 derecelik fark var. Bu durum 'ısı adası' dediğimiz olayı oluşturuyor. Yağış kütleleri şehir üzerine geldiğinde yağış oluşacakken sıcaklık artışı nedeniyle gerçekleşemiyor. Bu olay defalarca tekrar edince birkaç günde düşmesi gereken yağışlar bir anda düşüyor. Isı adası ani şiddetli yağışlarda önemli faktör. Bu sefer bereket değil afet demeye başlıyoruz. Ne zaman bir yağıştan söz etsek beraberinde su baskınları, heyelan gibi olayları yaşıyoruz."