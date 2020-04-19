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Şehir ve Medeniyet Okulu’nda online eğitim başladı

İSTANBUL HABERLERİ  | 19.04.2020 15:31 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde bulunan EYSAM Şehir ve Medeniyet Okulu atölyelerinde online eğitim hizmeti verilmeye başlandı.Korona virüs salgını nedeniyle eğitimler online konferans uygulaması üzerinden müfredat dahilinde yapılıyor.

Şehir ve Medeniyet Okulu’nda online eğitim başladı

Eyüpsultan Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü bünyesinde bulunan EYSAM Şehir ve Medeniyet Okulu atölyelerinde online eğitim hizmeti verilmeye başlandı.
Korona virüs salgını nedeniyle eğitimler online konferans uygulaması üzerinden müfredat dahilinde yapılıyor. 18 Nisan Cumartesi günü başlayan Şehir ve Medeniyet Okulu’nda dersler, her atölyenin kendi eğitmenleri tarafından online veriliyor. Şehir ve Medeniyet Okulu’nda, Doç. Dr. Burak Hamza Eryiğit her Cumartesi 11:00-13.00 saatleri arası Şehir Yönetimi, Doç. Dr. Onur Şimşek, her Cumartesi 11:00-13:00 saatleri arası Kentsel Tasarım, Doç. Dr. Aynur Can her Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arası Şehir Estetiği, Serap Ekizler Sönmez, her Cumartesi 10:00-14:00 saatleri arası İslam Sanatında Geometrik Desenler, Prof. Dr. Köksal Alver ise her Cumartesi 14:00-16:00 saatleri arası Şehir Kültürü atölyesinde eğitimler verecek.

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