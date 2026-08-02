Şehirde sınırında üstünde hava sıcaklığı! Nereye gideceklerini bilemediler

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü’nün 'mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık' uyarılarında bulunduğu Mardin’de termometreler 40 derecenin üzerini gördü. Hava sıcaklığı Kızıltepe'de 44, Derik'te 41, Nusaybin'de 43, Yeşilli'de 40 ve Artuklu'da 41 derece olarak ölçüldü.

SERİNLEMEK İÇİN YER ARADILAR

Bazıları evlerinde kalmayı tercih ederken, bazıları da park ve bahçelerdeki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı. Meteoroloji 15’inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır