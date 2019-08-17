Şehirlerarası yola çıktı! Gören şaşkına döndü

Malatya-Sivas karayolunun Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesi mevkiinde dağlık alandan şehirlerarası yola çıktığı belirlenen ayı, hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Ayıya çarpan araç olay yerinden uzaklaşırken, yoldan geçen başka bir sürücü durumu fark etti.
Yaban ayısının hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu Malatya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
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