Mynet Trend

Şehirlerarası yola çıktı! Gören şaşkına döndü

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 17.08.2019 19:56 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde şehirlerarası yola çıkan bir ayı, yoldan geçen bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

Şehirlerarası yola çıktı! Gören şaşkına döndü

Malatya-Sivas karayolunun Hekimhan ilçesi Hasançelebi Mahallesi mevkiinde dağlık alandan şehirlerarası yola çıktığı belirlenen ayı, hızla ilerleyen bir aracın çarpması sonucu telef oldu. Ayıya çarpan araç olay yerinden uzaklaşırken, yoldan geçen başka bir sürücü durumu fark etti.

Yaban ayısının hareketsiz yattığını fark eden vatandaşlar, durumu Malatya Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

PARTNERKeyifli vakit geçirme kılavuzuKeyifli vakit geçirme kılavuzu
Hatıra fotoğrafı çekilmek istemişti! Acı haberHatıra fotoğrafı çekilmek istemişti! Acı haber
Kan donduran olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attıKan donduran olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Malatya hekimhan ayı

En Çok Okunan Trend Haberler

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

Gözyaşları içinde verdiği pozu paylaştı

Gözyaşları içinde verdiği pozu paylaştı

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

Belediyeler sıraya girdi! Tanesini 5 TL'den satıyor

Kan donduran olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı

Kan donduran olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Değeri 1,5 milyon Euro! Film gibi hırsızlık: Interpol devrede

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

Tam 1.3 ton ağırlığında! Fiyatı dudak uçuklattı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

'Karadrina' alarmı! 'Binlercesi var' dedi, çağrı yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hatıra fotoğrafı çekilmek istemişti! Acı haber

Hatıra fotoğrafı çekilmek istemişti! Acı haber

Eskişehir'de oğlunu gölete atıp ardından kendi atladı

Kan donduran olay! Oğlunu 'Cennete gitsin' deyip gölete attı

Hayalindeki karavanı sanayide 4 ayda yaptı

Kimse inanmadı ama o başardı! Gören fotoğraf çektirmek istiyor

AFAD Türkiye'nin son 119 yıllık deprem gerçeğini paylaştı

AFAD paylaştı! 119 yıl böyle geçti

Pembe renge bürünen Tuz Gölü'ne yoğun ilgi

Pembe renge büründü! Gören hayran kaldı

Ayder Yaylası'ndaki salıncakların kaldırılması için süre verildi

Bu görüntü tarih oluyor! Süre verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.