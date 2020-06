Şehit aileleri ve gazilerde Vali Çiçek ziyaret

Afyonkarahisar’da yeni görevine başlayan Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit yakını ve gazileri kabul etti.

Ziyarette Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin faaliyetleri ile şehit aileleri ve gaziler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Vali Gökmen Çiçek’e şehit aileleri ve Gazilere gösterdiği yakınlık nedeniyle teşekkür eden İsmail Kumartaşlı: “Yeni göreviniz hayırlı olsun. Sizlere tüm şehit ve gazi ailelerinin selamlarını iletiyorum. Göreve başlar başlamaz daha makamınızı görmeden şehit ailelerimizi ziyaret etmeniz bizleri onurlandırdı. Milli Mücadele şehri Afyonkarahisar’da görev yapmanızdan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bizlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti şehit aileleri ve Gazileri olarak devletimiz emir verdiğinde her zaman vatan uğruna can vermeye hazırız. Şehit anne babalarımız da her zaman, bir evladım daha var onu da şehit vermeye hazırım diyen bir ruh hali ile yaşıyor. Bizler görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz, bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.