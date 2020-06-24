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Şehit aileleri ve gazilerde Vali Çiçek ziyaret

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 24.06.2020 12:20 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yeni görevine başlayan Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit yakını ve gazileri kabul etti.Ziyarette Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin faaliyetleri ile şehit aileleri ve gaziler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi.

Şehit aileleri ve gazilerde Vali Çiçek ziyaret

Afyonkarahisar’da yeni görevine başlayan Vali Gökmen Çiçek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit yakını ve gazileri kabul etti.
Ziyarette Dernek Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin faaliyetleri ile şehit aileleri ve gaziler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Vali Gökmen Çiçek’e şehit aileleri ve Gazilere gösterdiği yakınlık nedeniyle teşekkür eden İsmail Kumartaşlı: “Yeni göreviniz hayırlı olsun. Sizlere tüm şehit ve gazi ailelerinin selamlarını iletiyorum. Göreve başlar başlamaz daha makamınızı görmeden şehit ailelerimizi ziyaret etmeniz bizleri onurlandırdı. Milli Mücadele şehri Afyonkarahisar’da görev yapmanızdan büyük onur ve gurur duyuyoruz. Bizlerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti şehit aileleri ve Gazileri olarak devletimiz emir verdiğinde her zaman vatan uğruna can vermeye hazırız. Şehit anne babalarımız da her zaman, bir evladım daha var onu da şehit vermeye hazırım diyen bir ruh hali ile yaşıyor. Bizler görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz, bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

Beni her daim emrinizde sayın
Şehit aileleri ve gazilerin kıymetini anlatan ve “Benim sırtımı dayayacağım dağ sizlersiniz” diyen Vali Gökmen Çiçek ise şöyle konuştu:
“Sizin bir evladınız da benim. Şunu asla unutmayın. İki elim kanda da olsa sizlerle ilgili bir konu olduğunda her daim yanınızda olacağım inşallah. Siz canlarınızdan bir parçayı vatan uğruna feda ettiniz. Bundan daha önemli daha anlamlı bir şey yok. Ben bugün Vali olarak bu koltukta oturuyorsam sizlerin evlatları ve sizler sayesindedir. Sizler için ne yapsak boş. Ellerinizi, ayaklarınızı öpsek yine boş. O yüzden beni bir kardeşiniz sayın, emrinizde sayın. Bugün nezaket gösterdiniz geldiniz hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.”
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ziyaret sonunda Vali Gökmen Çiçek’e derneğin rozetini takdim etti.

Şehit aileleri ve gazilerde Vali Çiçek ziyaret

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