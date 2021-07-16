Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz kabri başında anıldı

Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, vefatının dördüncü yılında kabri başında anıldı.

Terör örgütü PKK'nın, 2017 yılında 23 yaşındayken şehit ettiği Yılmaz için Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyündeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, şehit öğretmenin ailesinin yanı sıra Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, 15 Temmuz gazisi Yaşar Parlak, İl Milli Eğitim Müdürü Seydi Doğan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Zengin katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ve şehitler için edilen duanın ardından Vali Taşbilek, şehidin babası Hamit, annesi Gülay, kardeşleri Ahmet ve Yahya Yılmaz, şehit öğretmenin kabrine karanfil bıraktı.

Taşbilek, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın eğitim yolundayken hain terör örgütü mensuplarınca şehit edildiğini söyledi.

Şehit öğretmenin ailesine başsağlığı dileyen Vali Taşbilek, "Değerli öğretmenimiz, evladımız, kardeşimiz Necmettin'imizin eğitim davasındayken, eğitim yolundayken hain terör örgütü mensuplarınca şehit edilişinin seneyi devriyesi vesilesiyle annesi, babası, kardeşleriyle ve ailesiyle beraber olmak, onlara taziye dileklerimizi iletmek maksadıyla bugün buradayız." diye konuştu.

Şehidin ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziyelerini ileten Taşbilek, "Kendilerinin çok özel selamları, muhabbetleri var sizlere. Taziye dileklerini iletiyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanımız ve İçişleri Bakanımızın da taziye dileklerini, selamlarını iletmek istiyorum. Bu vesileyle Necmettin öğretmenimizin, Aybüke kızımızın şahsında vatanı vatan yapmak, bayrağı dalgalandırmak, milletin birliğinin devamını sağlamak noktasında her biri birer bayrak olan şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele ederken yaralanan gazilerimizi minnet ve şükran duygularımızla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.



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