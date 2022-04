Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adliyesinde düzenlenen törenle anıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında görevi başında, terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edilmesinin 7. yılı dolayısıyla İstanbul Adliyesinde tören düzenlendi.

İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında düzenlenen törene, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, şehit Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul'daki diğer adliyelerin başsavcıları, İstanbul Barosu Başkanı ile İstanbul 2 No'lu Baro Başkanı, hakim ve savcılar ile adliye personeli katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, bugünün kendileri için hüzünlü bir gün olduğunu belirterek "Bir taraftan hüznümüzü yaşarken, diğer taraftan dirliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi pekiştirmek, devletimize, milletimize sahip çıkmak ve sahiplenmek için buradayız." dedi.

Kiraz'ın kişisel bir husumet nedeniyle değil devletin bir memuru, yargının bir neferi olduğu için şehit edildiğini vurgulayan Yılmaz, yargı çalışanları olarak her zaman adaletin tecellisi için, hukuk devletinin ikamesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz, hakim ve savcılık mesleklerinin en kutsal görevlerden biri olduğunu ve yargı mensubunun sadece adaletin tecellisi için vazifesini yaptığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Bizler hak ve hukukla uğraşıyoruz. Mağdurun ve mazlumun dertlerine çare arıyoruz. Suç işleyenlere kanunlar çerçevesinde hesap soruyoruz ve bunları da bu millet adına yapıyoruz. Polisimiz ve askerimiz dağda, bayırda, karda, kışta görev yaparken, nöbet tutarken nasıl vatani bir görevi ifa ediyorsa, bizler de bu devletin temel direği olan adaletin sağlanması için kılı kırk yararak görev yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Polisimiz gibi, askerimiz gibi bizler de şehit olabiliriz veya yaralanıp gazi olabiliriz. Aynı Mehmet Selim Kiraz kardeşimizin olduğu gibi. Peki Mehmet Selim Kiraz kardeşimizi şehit ettiler de ne oldu? Mehmet Selim Kirazları bitirebildiler mi? Bizleri korkutup sindirebildiler mi? Bakın bizler yine buradayız. Yüzlerce, binlerce Mehmet Selim Kiraz olarak buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Hakkı, hukuku, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın."

- Şehidin babası olay günü yaşadıklarını anlattı

Şehit savcı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da törende yaptığı konuşmada olay günü yaşadıklarını anlattı.

Baba Kiraz, 31 Mart tarihinin kendileri ve duyarlı Türk milleti için çok acı ve kara bir gün olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biz o günü yaşadık ama olsun yaşayalım, bu şerefli devletin vatandaşıyız. Biz bu devlet için bir can değil bin can feda etmeye hazırız. Bir Mehmet Selim gider bin tane Mehmet Selim daha doğar. O gün eşimle torunlarımızla beraberdik. Torunum yanıma geldi, 'Dede kalk, babamla ilgili çok kötü bir şey var televizyonda, müdahale et.' dedi. 'Bir şey olmaz kızım.' dedim, o an için çaresizsin bir şey yapamıyorsun. Eşim geldi, eşiniz size bakıyor, siz eşinize bakıyorsunuz, senden bir şey yapmanı bekliyor, yapamıyorsun."

"Sizin çocuğunuz iki tane teröristin elinde eli, kolu, gözü bağlı, silah şakağında. Dünya televizyonları yayın yapıyor, siz de evinizde izliyorsunuz." ifadelerini kullanan Hakkı Kiraz, şunları kaydetti:

"Bir an için dedim devlet nasıl teröristle pazarlık yapar? Dedim eğer devlet bu teröristlerle pazarlık yapacaksa, oğlum da bu pazarlık sonucu kurtulacaksa varsın yapmasın devlet bu pazarlığı. Devlet boyun eğmesin bu teröristlere. Mertçe ölmeyi tercih ederim namerde muhtaç olmaktansa dedim. 8,5 saat bekledik, sonrasında akıbet ortada. Bunların hepsi gelip geçiyor. Tek şey geçmiyor, bu asil milletin bize olan ilgi ve alakası. Hiç geçmedi, ilk gün neyse bugün yine aynı şekilde. Sizler benim için birer Selim kadar değerlisiniz. Yokluğuna da alışamıyorum. Torunlarım internete giremiyor. Ben de her girdiğimde 31 Mart'ın fotoğraflarını görüyorum."

Konuşmaların ardından törendekiler, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın görevi başında terör örgütü DHKP-C üyelerince şehit edildiği adliyenin 6. katındaki makam odasına geçti.

Adalet Bakanı Bozdağ, Vali Yerlikaya, Başsavcı Yılmaz, şehit babası Hakkı Kiraz ve beraberindekiler, Kiraz'ın fotoğrafı ile isminin yer aldığı odadaki çalışma masasına çelenk ve karanfiller bıraktı.

Odada Kur'an okunduğu esnada Vali Yerlikaya'nın, baba Kiraz'ın elini tuttuğu görüldü.