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Şehrazat tatlısı tarifi: Şehrazat tatlısı nasıl yapılır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.11.2024 17:28
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Şehrazat tatlısı tarihi çok eskilere dayanan, Osmanlı saraylarından günümüz mutfaklarına ulaşmayı başaran birçok tariften biri. Bu özel ve güzel tatlıyı siz de kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabilir, her öğünde tüketebilirsiniz.

Şehrazat tatlısı tarifi: Şehrazat tatlısı nasıl yapılır?
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Kaç kase 6
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 20dk
Kalori/Porsiyon 320kal

Şehrazat tatlısı yapımı da yemesi de çok kolay olan bir tarife sahiptir. Bu tarifi aşağıda verildiği şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla miktarlar kullanarak daha çok sayıda da tatlı pişirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER

  • Tabanı
  • 2 yumurta
  • Yarım çay bardağı şeker
  • Yarım çay bardağı yağ
  • 1 çay bardağı Hindistan cevizi
  • 1 çay bardağı galeta unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • Alt kreması:
  • 1 litre süt
  • 2 kaşık nişasta
  • 4 kaşık şeker
  • 1 paket vanilya
  • 100 gram krema
  • Şerbeti:
  • 1 bardak şeker
  • 2 bardak su

TARİF

  • Taban malzemelerini bir kasede karıştırıp çırpın.
  • Karışımı kaselere bölüştürün.
  • Sıcak fırında 180 derece 15 dakika pişirin.
  • Şerbet malzemelerini bir tencerede pişirin.
  • Kek fırından çıkınca sıcakken şerbeti dökün.
  • Krema malzemelerini bir tencerede pişirin.
  • Kaselere bölüştürün.
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Anahtar Kelimeler:
tatlı tarif
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