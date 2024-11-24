Şehrazat tatlısı tarifi: Şehrazat tatlısı nasıl yapılır?

Şehrazat tatlısı tarihi çok eskilere dayanan, Osmanlı saraylarından günümüz mutfaklarına ulaşmayı başaran birçok tariften biri. Bu özel ve güzel tatlıyı siz de kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabilir, her öğünde tüketebilirsiniz.
Şehrazat tatlısı yapımı da yemesi de çok kolay olan bir tarife sahiptir. Bu tarifi aşağıda verildiği şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla miktarlar kullanarak daha çok sayıda da tatlı pişirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.
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