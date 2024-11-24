Şehrazat tatlısı tarifi: Şehrazat tatlısı nasıl yapılır?

Şehrazat tatlısı yapımı da yemesi de çok kolay olan bir tarife sahiptir. Bu tarifi aşağıda verildiği şekilde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz daha fazla miktarlar kullanarak daha çok sayıda da tatlı pişirebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER Tabanı

2 yumurta

Yarım çay bardağı şeker

Yarım çay bardağı yağ

1 çay bardağı Hindistan cevizi

1 çay bardağı galeta unu

1 paket kabartma tozu

Alt kreması:

1 litre süt

2 kaşık nişasta

4 kaşık şeker

1 paket vanilya

100 gram krema

Şerbeti:

1 bardak şeker

2 bardak su