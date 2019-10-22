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Şehrin göbeğinde korkunç olay! Tartışma kanlı bitti

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 22.10.2019 22:09 | Son Güncelleme

Sivas'ta, lise öğrencisi Emre Aslıvar (16) ile arkadaşı Ö.A. (16), parkta kavga ettiği liseli B.K. (17) tarafından bıçaklandı. Kalbine bıçak darbesi alan Aslıvar, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, hafif yaralı Ö.A. ise tedaviye alındı.

Olay, saat 16.30 sıralarında, Mevlana Mahallesi'ndeki Ethembey Parkı'nda meydana geldi.

Sivas Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi B.K., iddiaya göre, parkta oturan Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 11'inci sınıf öğrencisi Emre Aslıvar ile arkadaşı Ö.A.'nın yanına geldi. B.K., bir süre iki arkadaşla konuştu. Parkta 3 kişinin konuşması sırasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken B.K., yanındaki bıçakla Ö.A. ile Emre Aslıvar'a saldırdı. Aslıvar, kalbinden ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle ağır yaralanırken, Ö.A. ise sağ koluna aldığı bıçak darbesiyle hafif yaralandı.

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Olayı gören çevredekiler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı 2 çocuğu ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Aslıvar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emre Aslıvar'ın cansız bedeni, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Ö.A. ise aynı hastanede tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan B.K.'nin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmanın ardından B.K., yakalanarak, gözaltına alındı.

Öte yandan olayı duyarak, parka gelen Emre Aslıvar'ın arkadaşları, uzun süre gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA-AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Ethembey Parkı Emre Aslıvar

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