Tuğçe Gülçiçek

Şehrin İçinde Doğayla Buluşma Noktası: Beykoz Korusu

19.08.2025 13:00
Beykoz Korusu, İstanbul’un kalabalığından uzaklaşıp doğayla buluşmak isteyenlerin ilk adreslerinden biri. Asırlık ağaçların gölgesinde yürüyüş yapabilir, Boğaz manzarası eşliğinde keyifli anlar yaşayabilirsiniz. İçinde yer alan sosyal tesislerde sevdiklerinizle özel davetler düzenleyebilir ya da lezzetli yemeklerin tadını çıkarabilirsiniz.

İstanbul’un kalabalığı, bitmeyen koşuşturması ve yorucu temposundan uzaklaşmak istiyorsanız, Beykoz Korusu en popüler kaçış noktalarından biri. Burada şehrin karmaşası bir anda geride kalıyor; yerini kuş cıvıltıları, çam kokuları ve eşsiz bir Boğaz manzarası alıyor. Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve sosyal tesisleriyle Beykoz Korusu, ziyaret edilmesi gereken bir yer.

Beykoz Korusu'nun Tarihçesi

Beykoz Korusu’nun kökleri Osmanlı dönemine kadar uzanıyor. Koru, adını Osmanlı padişahı Abdülaziz’in yakın çevresinde bulunan Ermeni kökenli Abraham Paşa’dan alıyor. Rivayete göre, Abraham Paşa ile Abdülaziz arasında oynanan bir tavla oyununda, Paşa galip geliyor ve ödül olarak bu geniş araziye sahip oluyor. Ancak II. Abdülhamit döneminde, bu görkemli alanın bir şahsa ait olması uygun görülmeyerek devlet tarafından satın alınıyor.

Abraham Paşa zamanında Fransız bahçe uzmanlarının dokunuşuyla koru adeta bir sanat eserine dönüşüyor. İçerisine köşkler, kuşhaneler ve havuzlar inşa ediliyor; yurtdışından getirilen özel bitkilerle zenginleştiriliyor. Bugün ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak halka açık şekilde hizmet veriyor.

Beykoz Korusu’nda Neler Var?

150 dönümlük bir alana yayılan koru, Boğaz’a bakan panoramik manzarası ve asırlık ağaçlarıyla huzur dolu bir atmosfer sunuyor.

  • Tarihi köşkler ve kuş evleri
  • Osmanlı döneminden kalma kalıntılar
  • Beş adet havuz
  • Yürüyüş ve spor yapmaya uygun parkurlar
  • Fethi Beykoz Koru Tesisleri (Beltur)

Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri

2006 yılından bu yana hizmet veren Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri, korunun en gözde noktalarından biri. 2783 metrekarelik geniş alanıyla dikkat çeken tesiste, iki restoran ve havuz başında keyifli vakit geçirilebilecek bir çay bahçesi bulunuyor. 1000 adam sayesinde düğün, nişan, sünnet yemekleri gibi özel günlerin yanı sıra; iş yemekleri, mezuniyet kutlamaları ve iftar organizasyonları için de sıkça tercih ediliyor. Tesis, yalnızca etkinliklere değil; yürüyüş ve spor yapmak isteyenlere sunduğu alanlarla da misafirlerine keyifli bir deneyim yaşatıyor.

Beykoz Korusu Sosyal Tesisleri Menüsü

Tesisin en beğenilen lezzetlerinden biri Koru Steak. Patates püresi ve mevsim yeşillikleri eşliğinde servis ediliyor. Bonfilenin içine sotelenmiş mantar, soğan ve yeşil fıstık sarılarak hazırlanıyor. Bir diğer popüler seçenek ise Beğendili Kuzu Şiş. Kuşbaşı kuzu eti ve patlıcan beğendiyle servis ediliyor. Ayrıca garnitürlerle zenginleştiriliyor.

Mynet'in Sesi
