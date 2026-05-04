Okyanus ortasında gizemli salgın! Dünya bu gemiyi konuşuyor

Atlantik Okyanusu’nda seyreden MV Hondius, hantavirüs şüphesiyle dünya gündemine oturdu. Gemide 3 kişinin hayatını kaybetmesi, en az 3 kişinin de hastalanması paniğe neden olurken, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) süreci yakından takip ediyor.

GEMİ KARANTİNADA, KARAYA ÇIKIŞ YOK

MV Hondius, Yeşil Burun Adaları’nın başkenti Praia açıklarında demirli halde bekletiliyor. İçinde 170 yolcu ve 71 mürettebat bulunan gemide, enfekte kişilerin tespit edilmesi üzerine yolcuların karaya çıkmasına izin verilmedi. Sağlık ekipleri gemide inceleme yaparken, iki mürettebatın acil müdahale gerektirdiği açıklandı.

ÖLÜMLER PEŞ PEŞE GELDİ

İlk belirlemelere göre 70 yaşındaki bir yolcunun yaşamını yitirdiği, eşinin ise Güney Afrika’da hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca bazı yolcuların farklı ülkelerde tedavi altına alındığı öğrenildi.

VİRÜS NASIL YAYILDI?

Normalde kemirgenlerle bulaşan hantavirüsün gemiye nasıl girdiği ise en büyük soru işareti oldu. Uzmanlar, virüsün yaygın olmadığı bir rotada ortaya çıkmasının “alışılmadık” olduğunu belirtirken, geminin detaylı şekilde inceleneceği ifade edildi.

SALGIN ŞÜPHESİ ARTIYOR

Şu ana kadar yalnızca bir vakanın laboratuvarla doğrulandığı, diğerlerinin şüpheli olduğu açıklandı. WHO, genetik analizlerin sürdüğünü ve risk değerlendirmesi yapıldığını duyurdu.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat! Faiz Oranı %1,29 Vade 6 Ay Toplam Tutar 50.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Ölüm oranı yüksek olan hantavirüs, solunum yetmezliğine yol açabiliyor ve erken belirtileri grip benzeri semptomlarla başlıyor.

GÖZLER GEMİDE

Uzmanlar, virüsün kaynağının büyük ihtimalle gemi içinde olabileceğini değerlendirirken, olayın nasıl başladığına dair soru işaretleri devam ediyor. MV Hondius üzerindeki inceleme sürerken, dünya sağlık otoriteleri gelişmeleri anbean takip ediyor.