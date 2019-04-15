İşte 850 yıllık tarihi Notre Dame Katedrali'yle ilgili bilmeniz gerekenler...

Şehrin simgesi yanıyor! İşte tarihiyle ilgili bilinmesi gerekenler...

Geçtiğimiz yıl Fransız Katolik Kilisesi, parçalanmaya başladığı gerekçesiyle Gotik mimarisiyle ünlü Notre Dame Katedrali'nin restorasyonu için kaynak oluşturulması çağrısında bulunmuştu.

Paris'in en ünlü tarihi eserlerinden Notre Dame Katedrali, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.

12. yüzyılda yapılan katedral, Victor Hugo'nun başyapıtı "Notre-Dame'ın Kamburu" romanı ve romandan uyarlanan müzikale de ilham olmuştu.

Ancak tarihi yapının duvarlarındaki çatlakların giderek belirginleşmesi ve bazı kısımlarının dökülmeye başlaması sonrası restorasyon çalışmaları başlatılmış, restore edilen kısmında bulunan bronz heykeller kaldırılmıştı.

Notre Dame Katedrali, Meryem Ana'ya ithafen isimlendirilmiştir.

Notre Dame Katedrali tarihi aslında yapımından daha önce başlamıştır. İhtişamlı kilisenin bugün bulunduğu yerde önceleri küçük bir Roma şapeli bulunmaktaydı.

1163 yılında şehrin psikoposu Sully'nin hayalini kurduğu ve Papa 2. Alexander tarafından da desteklenen kilisenin yapımı başlamış ve bu inşaat yaklaşık olarak 170 yıl sürmüştür.

1334 yılında yapımı tamamlanan ve Gotik mimarinin en güzel örneklerinden biri olan kilise takip eden yıllarda Jeanne Darc'ın yargılanması, Napolyon'un taç giyme töreni, De Gaulle'ün cenazesi gibi önemli toplumsal olaylara da ev sahipliği yapmıştır.