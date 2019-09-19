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Şeker hastalarına özel aşure tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 19.09.2019 10:53 | Son Güncelleme

Türkiye Metabolik Cerrahi Vakfı Başkanı Prof. Dr. Alper Çelik, şeker hastalarına şekersiz, doğal ve özellikle kuru üzüm yerine yaban mersini ile pişirilmiş aşure yemelerini öneriyor.

Şeker hastalarına özel aşure tarifi

Prof. Dr. Çelik, "Özellikle metabolik cerrahi operasyonu geçirmiş bireylerde ameliyattan sonra 6. haftadan itibaren tüketilebilecek, basit karbonhidrat içeriği azalmış aşure alternatifi ile bir öğün yapılabilir" dedi.

İÇERİĞİ ZENGİN FAKAT HERKESE UYGUN DEĞİL

Aşure, yılda bir defa özel olarak yapılan bir tatlı olup makro ve mikro besin öğelerinden oldukça zengindir. Tahıl içeriğinden dolayı B1 vitamini; süt eklendiğinden dolayı B2 vitamini; kurubaklagil içeriğinden dolayı lif ve protein; ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı tohumlardan dolayı E vitamini, omega-3, kalsiyum vb. içerir ve oldukça besleyicidir.

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Bununla beraber enerji içeriği de yüksek olduğundan dolayı kilo verme sürecinde olan ve/veya kronik hastalığı bulunan bireylerde, porsiyon kontrolü sağlanması ve bir diyetisyen kontrolünde tüketilmesi gerekmektedir.
Sağlıklı aşure alternatifleri arasında rafine şeker eklenmeden bal veya pekmez ile tatlandırılan aşure opsiyonları bulunsa da kan şekeri regülasyonu açısından basit karbonhidrat içeriğini azaltmak adına sadece taze ve kuru meyvelerle tatlandırılan aşure tercihleri de yapılabilir.

DİYETİSYEN ELİF MIZRAK'TAN ŞEKER HASTALARI İÇİN AŞURE TARİFİ

  • 1 silme yemek kaşığı aşurelik buğday
  • 1 yemek kaşığı fasulye
  • 1 yemek kaşığı nohut
  • 1 tatlı kaşığı çiğ/kavrulmamış ceviz (çekilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı çiğ/kavrulmamış badem (çekilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı çiğ/kavrulmamış fındık (çekilmiş)
  • 1 yemek kaşığı yaban mersini
  • 2 adet kuru kayısı
  • 1 yemek kaşığı laktozsuz süt

Yapılışı;

Ceviz, badem, fındık hariç yukarıdaki malzemeler 1 kaseye girecek miktarda su ile aşama aşama kaynatılır.
Üzerine çekilmiş ceviz, badem, fındık ile süslenip arzuya göre az tarçın serpilerek tatlandırılır. Rafine şeker ve daha fazla porsiyon meyve ile yapılan aşurelere göre
daha az enerji içermekte olup yaklaşık 254 kkal'dir ve yaklaşık 31,7 gr karbonhidrat
içermektedir.

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