Şeker hastalarına özel aşure tarifi

Prof. Dr. Çelik, "Özellikle metabolik cerrahi operasyonu geçirmiş bireylerde ameliyattan sonra 6. haftadan itibaren tüketilebilecek, basit karbonhidrat içeriği azalmış aşure alternatifi ile bir öğün yapılabilir" dedi.

İÇERİĞİ ZENGİN FAKAT HERKESE UYGUN DEĞİL

Aşure, yılda bir defa özel olarak yapılan bir tatlı olup makro ve mikro besin öğelerinden oldukça zengindir. Tahıl içeriğinden dolayı B1 vitamini; süt eklendiğinden dolayı B2 vitamini; kurubaklagil içeriğinden dolayı lif ve protein; ceviz, badem, fındık gibi sağlıklı tohumlardan dolayı E vitamini, omega-3, kalsiyum vb. içerir ve oldukça besleyicidir.

Bununla beraber enerji içeriği de yüksek olduğundan dolayı kilo verme sürecinde olan ve/veya kronik hastalığı bulunan bireylerde, porsiyon kontrolü sağlanması ve bir diyetisyen kontrolünde tüketilmesi gerekmektedir.

Sağlıklı aşure alternatifleri arasında rafine şeker eklenmeden bal veya pekmez ile tatlandırılan aşure opsiyonları bulunsa da kan şekeri regülasyonu açısından basit karbonhidrat içeriğini azaltmak adına sadece taze ve kuru meyvelerle tatlandırılan aşure tercihleri de yapılabilir.