Sekizinci kez baba olacak: Nick Cannon bebeğinin cinsiyetini helikopterle duyurdu

Şarkıcı ve söz yazarı Mariah Carey ile evliliğinden biri kız diğeri erkek ikiz çocuğu bulunan aktör Nick Cannon, sekizinci kez baba olacak.

41 yaşındaki şarkıcının model sevglisi Bre Tessi anne olmaya hazırlanıyor. Ülün çift arkadaşlarının katıldığı bir partiyle çocuklarının cinayetini duyurdu.

"ANNEN VE BABAN SENİNLE TANIŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYOR"

Partide tepeden tırnağa beyaz giyinen çift, kumsalda beyaz masa ve sandalyeleri renkli balonlarla süsledikleri bir organizasyon düzenledi.

Heyecanla çift bebeklerinin cinsiyetini parti sırasında bir helikopterden mavi duman ve konfetiler saçılmasıyla duyurdu. Bu anların görüntülerini Instagramdan paylaşan ünlü model, "Oğlum, karnımda seni bu dünyadan koruyabildiğim kadar koruyacağım. Anne ve baban seninle tanışmak için sabırsızlanıyor" yazdı.

Geçen

yıl, bir yılda dört kez baba olmasıyla gündeme gelen Cannon, "Bütün çocuklarıma isteyerek sahip oldum. Hiçbiri kazara olmadı" demişti. Ayrıca ünlü oyuncu aralık ayında bir TV programında oğlunu beş aylıkken kaybettiğini ağlayarak açıklamıştı.

