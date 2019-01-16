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Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği herkesi şaşkına çevirdi

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DÜNYA  | 16.01.2019 11:03 | Son Güncelleme

Dünya Seks Adası'na reşit olmamasına karşın Seks Adası'na girmeyi başaran 16 yaşındaki Brian'ın iddialarını konuşuyor. İngiliz gazetesi Daily Mail'e Seks Adası'nda katıldığı festivale ilişkin açıklamalar yapan Brian, adaya babasının kredi kartını kullanarak giriş yaptığını, kartın onay alması sonrası kendi yaşını kimsenin sorgulamadığını söyledi.

Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği herkesi şaşkına çevirdi

Karayipler'deki Seks Adası'na reşit olmamasına karşın girmeyi başaran 16 yaşındaki New York'lu Brian'ın son istediği herkesi şaşırttı.

New York'ta yaşayan lise öğrencisi Brian Seks Adası'ndaki festivale bilet kazandığında bakir olduğunu ve öncesinde hiç cinsel ilişkiye girmediğini söyledi. Karayipler'deki Seks Adası'na gittikten sonra hayatında ilk kez cinsel ilişkiye girdiğini, uyuşturucu ve alkol kullandığını da anlatan Brian, şöyle konuştu:

"Adaya girince 2 kız seçmemi istediler. İki kız beni sarhoş etti ve hayatımda ilk kez seks yaptım. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ama kızlar benim yerime her şeyi yaptılar. "

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KIZLARDAN BİRİNE AŞIK OLDU

Adada kendisiyle birlikte olan kızlardan birinin adının Andrea olduğunu ve ona aşık olduğunu söyleyen Brian, "Andrea'ya aşık oldum ve onunla evlenmek istiyorum" dedi. Brian lisedeki arkadaşlarına adada çekilen fotoğraflarını da göstereceğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
seks adası karayipler

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