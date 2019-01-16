Seks Adası'nda bekaretini kaybetti! Son isteği herkesi şaşkına çevirdi

Karayipler'deki Seks Adası'na reşit olmamasına karşın girmeyi başaran 16 yaşındaki New York'lu Brian'ın son istediği herkesi şaşırttı.

New York'ta yaşayan lise öğrencisi Brian Seks Adası'ndaki festivale bilet kazandığında bakir olduğunu ve öncesinde hiç cinsel ilişkiye girmediğini söyledi. Karayipler'deki Seks Adası'na gittikten sonra hayatında ilk kez cinsel ilişkiye girdiğini, uyuşturucu ve alkol kullandığını da anlatan Brian, şöyle konuştu:

"Adaya girince 2 kız seçmemi istediler. İki kız beni sarhoş etti ve hayatımda ilk kez seks yaptım. Ben ne yapmam gerektiğini bilmiyordum ama kızlar benim yerime her şeyi yaptılar. "

KIZLARDAN BİRİNE AŞIK OLDU



Adada kendisiyle birlikte olan kızlardan birinin adının Andrea olduğunu ve ona aşık olduğunu söyleyen Brian, "Andrea'ya aşık oldum ve onunla evlenmek istiyorum" dedi. Brian lisedeki arkadaşlarına adada çekilen fotoğraflarını da göstereceğini söyledi.



