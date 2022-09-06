Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Seks işçisinin deneyimsizliği ölümüne sebep oldu! Fantezileri için anlaşmıştı ama...

Seks işçisinin deneyimsizliği ölümüne sebep oldu! Fantezileri için anlaşmıştı ama...

06.09.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya'da yaşanan bir olay akıllara durgunluk verdi. 52 yaşındaki bir iş adamı, fiziksel şiddet içeren fantezilerini gerçekleştirmek için genç bir seks işçisiyle anlaştı. Ancak buluşmaları esnasında işler ters gitti ve genç kadının deneyimsizliği, iş adamının ölümüne neden oldu.

Seks işçisinin deneyimsizliği ölümüne sebep oldu! Fantezileri için anlaşmıştı ama...

İş için kaldığı otelden çıkış yapmadığı ve takiben gerçekleşen etkinliklere katılmadığı gerekçesiyle kayıp ilan edilen iş adamı Anthony Brady, 12 Ağustos 2020 akşamı Cairns, Sunshine Tower Hotel'in altıncı katında bir odada ölü bulundu. Olaya ilişkin yürütülen dava kapsamında, 34 yaşındaki seks işçisi Madeleine Joan Lewin de tutuklandı.

DENEYİMİ YOKTU

lewin2

Savcılık, Lewin ve Brady'nin rızaya bağlı olarak esaret, boyun eğme, egemenlik ve sadizm gibi dinamikleri içeren erotik uygulamaları gerçekleştirmek için bir araya geldiğini ancak Lewin'in bu türde bir cinsel pratiğe dair deneyim eksikliği olmasının Brady'nin boğularak ölmesine yol açtığını iddia etti.

HAREKET EDEMEDİ

brady

Mahkeme, Brady'nin bulunduğunda bacakları ve bilekleri bağlı, kafasına bir başlık geçirilmiş halde ve ağzında bir tıkaçla bulunduğunu açıkladı. Boğulduğu esnada nefesi tehlikeli bir seks eylemin dolayısıyla kısıtlandığı için hareket edemediğini söyledi.

DAVA SÜRÜYOR

lewin

Savcı, Lewin'in bu tür bir profesyonel hizmet esnasında müşterisinin sağlığı ve güvenliği konusunda temkinli ve dikkatli olması gerektiği savunuldu. Olaya ilişkin internet geçmişleri, seks oyuncağı alışverişleri, biletler ve rezervasyonlar gibi her türlü kanıt incelenmeye devam ederken, davanın da hala sürdüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dipten Gelen filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdiCanlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi
Yatak odasındaki işaret ihaneti gösterdi! “Daha uzun süre...”Yatak odasındaki işaret ihaneti gösterdi! “Daha uzun süre...”
Anahtar Kelimeler:
seks işçisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Canlı yayında cinsel ilişkiye girdi! Camın yansıması ele verdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

Rakibini yenince göğüslerini seyirciye gösterdi

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

İdam sırasını bekliyordu! Gözünün önünde asılanları görünce...

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

Dokuz kadınla aynı anda evlenmişti! Eşinden şaşırtan itiraf

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Canlı yayında dehşeti yaşadı! Önünde yazanları bile okuyamadı

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Konserde göğüsleri açıldı! Hemen yardımcısı geldi

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Porno bağımlısı genç kızın itirafları olay oldu!

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hiçbir şey anlamadı! Hamile olduğundan habersiz doğum yapınca...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.