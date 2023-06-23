Seks orucu ve katı diyetler işe yaradı, hamile kaldı! Kourtney Kardashian eteğini sıyırıp paylaştı

Kardashian ailesinin en büyük çocuğu Kourtney Kardashian, bir süredir aşk yaşadığı müzisyen Travis Barker ile geçen sene evlenmişti. Uzun süre hamile kalmak için çabalayan yıldız seks orucu ve katı bir diyet de dahil olmak üzere pek çok şey denemişti.

Eski sevgilisi Scott Disick'ten üç çocuğu olan Kardashian ile Shanna Monkler'dan iki çocuğu olan Travis Barker son olarak birlikte bir çocuk sahibi olmak istediği için tüp bebek tedavisine başlamıştı.

Ancak Kourtney Kardashian, uzun süre tedavi gördükten sonra "Tüp bebek tedavisi bana hem zihinsel hem de fiziksel olarak zarar verdi" demiş ve bebek sahibi olmaktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Ünlü reality şov yıldızı, bu açıklamadan aylar sonra sürpriz bir şekilde hamile olduğunu müjdeledi.

Hamilelik müjdesi sonrası Kourtney Kardashian'dan karnı burnunda yeni kareler geldi. Mini eteğini sıyırıp oturduğu anları paylaşan yıldıza beğeni yağdı.

Çift birlikte de pek çok karesini paylaşarak mutluluklarına takipçilerini de ortak etti.



