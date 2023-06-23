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Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' paylaşımı! Murat Boz, Eser Yenenler...

23.06.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda 'Beyaz Show'un yazın yeniden yayınlanacağını duyuran Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

Beyazıt Öztürk'ten 'Beyaz Show' paylaşımı! Murat Boz, Eser Yenenler...

V8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye isimli yarışmada jüri olan Beyazıt Öztürk, merakla beklenen haberi geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında açıklamıştı.

Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ekranlara dönmeye hazırlanan Beyazıt Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı.

Ekran Alıntısı

'Beyaz Show'a Murat Boz, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak gibi isimlerin konuk olduğu bölümden bir fotoğraf karesini paylaşan Öztürk, paylaşımınım altına ''Ben de özledim ben de'' notunu düştü.

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''DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ''

Takipçilerini yıllar öncesine götüren 54 yaşındaki ünlü ismin paylaşımı yoğun ilgi gördü. Öztürk'ün 'Beyaz Show' paylaşımına ''Biz de seni çok özledik'', ''Heyecanla bekliyoruz'', ''Yoksa ilk konuklar bu isimler mi olacak?'' gibi yorumlar yapıldı.

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