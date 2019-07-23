Robot-insan seksi yeni bir alan doğurdu: Erobotik

İnsan-makine etkileşimi üzerine araştırmalar, özellikle yakınlaşma ve cinsellik alanlarında hala erken aşamalarda olsa da erobotik adı verilen araştırma alanının doğmasını sağladı. Kanada’da düzenlenen seminerde bir araya gelen bilim insanları, seks teknolojilerinin medya ve toplumsal temsiliyetlerinden iyileştirici etkisine kadar geniş bir yelpazede konuyu ele aldılar.

Seminerde, yapay erotik ajanlar ve erobotlar ile insanlar arasındaki etkileşimi artırması nedeniyle yapay zeka teknolojilerinin cinsellik alanında önemli değişiklikler yaratmakta olduğunun altı çizildi.

Erobot terimi, sanal ya da somutlaştırılmış erotik ajanları ve bunları üretmekte kullanılan teknolojileri ifade ediyor. Seks robotlarının prototipleri, sanal veya artırılmış gerçeklik karakterleri, yapay partner uygulamaları ve erotik sohbetler bu kapsamda sayılıyor.



‘EROBOT’ ÜÇ FARKLI KELİMEDEN TÜRETİLDİ

Erobot kelimesi tarihsel olarak zengin bir filozofik kavram olan ve aşkı, duygusallığı, arzuyu, cinselliği ifade eden “eros”; bir yazılım ajanı olan “bot” ve “robot” kelimelerinden türetildi.