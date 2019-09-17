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Seksenler'in Rukiye'si Özlem Türkad mide ameliyatıyla bambaşka biri oldu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 17.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

Seksenler dizisinde, evin annesi Rukiye'yi canlandıran Özlem Türkad'ın son hali görenleri şaşırtıyor. Başarılı oyuncu mide ameliyatı sonrası bambaşka biri oldu.İşte değişimin fotoğrafları...

Yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Seksenler'de evin biricik annesi Rukiye'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.

Rukiye karakterine hayat veren Özlem Türkad, mide küçültme ameliyatıyla 35 kilo verdi. Türkad sosyal medyada yaptığı paylaşımın altına "Yoook siz beni tombik seviyorsunuz diye kilo falan almıyorum! Bulunanı bu! Pozum nasıl? Şaka bir yana acayip özlemişim Rukiye'mi valla, seviyorum napiim..." yazdı.

Özlem Türkad'ın yeni sezon için verdiği Seksenler pozuna ise hayranları beğeni yağdırdı.


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Anahtar Kelimeler:
özlem türkad Seksenler'in Rukiye'si

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