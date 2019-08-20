Seksenler yeni bölümleriyle geliyor! Ünlü oyuncu Seksenler'de rol alacağını açıkladı

6 sezon boyunca ekranlarda yer alan ve televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasına giren ‘Seksenler’ ekrana dönmeye hazırlanırken, dizinin fenomen karakteri ‘Rıza Komiser’e hayat veren başarılı oyuncu Onur Dilber’den müjde geldi.

6 sezon boyunca TRT ekranlarında yayınlanan ve 2017 yılında son bulan efsane dizi ‘Seksenler’ in unutulmaz karakteri ‘Rıza Komiser’i canlandıran Onur Dilber, dizinin yeni çekilecek bölümlerinde yer alacağını sosyal medyadan paylaştığı esprili bir video ile ‘Seksenler’ severlere duyurdu.

Dizi yayından kalktığı günden bu yana seyircilerden yeniden başlaması için yoğun talep alırken dizinin yapımcısı Birol Güven geçtiğimiz haftalarda müjdeyi vermişti. Sevenlerinin heyecanla beklediği dizinin kadrosunda ‘Rıza Komiser’in yer alması konusunda oldukça yoğun talep alan başarılı, genç oyuncu Onur Dilber, dizinin yeni bölümlerinde yer alacağının müjdesini resmi olarak sevenleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dilber’e paylaştığı video sonrasında binlerce tebrik mesajı geldi.

