MAGAZİN

Seksenler yeni bölümleriyle geliyor! Ünlü oyuncu Seksenler'de rol alacağını açıkladı

DİZİ HABERLERİ  | 20.08.2019 19:58 | Son Güncelleme

Seksenler dizisi, yeni bölümleriyle TRT'de izleyiciyle buluşacak.

Seksenler yeni bölümleriyle geliyor! Ünlü oyuncu Seksenler'de rol alacağını açıkladı

6 sezon boyunca ekranlarda yer alan ve televizyon tarihinin unutulmaz dizileri arasına giren ‘Seksenler’ ekrana dönmeye hazırlanırken, dizinin fenomen karakteri ‘Rıza Komiser’e hayat veren başarılı oyuncu Onur Dilber’den müjde geldi.

6 sezon boyunca TRT ekranlarında yayınlanan ve 2017 yılında son bulan efsane dizi ‘Seksenler’ in unutulmaz karakteri ‘Rıza Komiser’i canlandıran Onur Dilber, dizinin yeni çekilecek bölümlerinde yer alacağını sosyal medyadan paylaştığı esprili bir video ile ‘Seksenler’ severlere duyurdu.

Dizi yayından kalktığı günden bu yana seyircilerden yeniden başlaması için yoğun talep alırken dizinin yapımcısı Birol Güven geçtiğimiz haftalarda müjdeyi vermişti. Sevenlerinin heyecanla beklediği dizinin kadrosunda ‘Rıza Komiser’in yer alması konusunda oldukça yoğun talep alan başarılı, genç oyuncu Onur Dilber, dizinin yeni bölümlerinde yer alacağının müjdesini resmi olarak sevenleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. Dilber’e paylaştığı video sonrasında binlerce tebrik mesajı geldi.

Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu Marmara Denizi'ne kıyısı var! O kentin en iyi plajları belli oldu
Oyunculuk teklifi almayınca ülkeden gittiOyunculuk teklifi almayınca ülkeden gitti
Büyük sürpriz! Bambaşka bir şekilde...Büyük sürpriz! Bambaşka bir şekilde...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seksenler seksenler yeni bölümler ne zaman onur dilber

En Çok Okunan Haberler

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

Bakan'dan orman yangınlarıyla ilgili 'imar' iddialarına yanıt

Bakan'dan orman yangınlarıyla ilgili 'imar' iddialarına yanıt

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı resmen açıkladı! Sosyal medya ayağa kalktı

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

300 TL alışverişe 75 TL indirim Boyner'de!

Sesiyle geceye damga vurdu

Sesiyle geceye damga vurdu

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Aşk Adası'nda kızdıran oyuncak ayı detayı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Son sezonda yoktun , hiç sarmıyordu . Ergun Plak ve Hastabakıcı Hayati de gelse mükemmel olur .
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Benim Adım Melek dizisinden ilk fragman yayınlandı! Benim Adım Melek konusu nedir, oyuncuları kimler?

İddialı diziden ilk fragman yayınlandı!

Meltem Miraloğlu teklif almayınca ABD'ye yerleşti

Oyunculuk teklifi almayınca ülkeden gitti

EDHO'nun başrollerinden büyük sürpriz! Bambaşka bir şekilde göreceksiniz

Büyük sürpriz! Bambaşka bir şekilde...

Elimi Bırakma dizisi 2. sezon fotoğrafları yayınlandı! Yeni bölümler ne zaman başlıyor?

Sevilen dizinin hayranlarına müjde!

Onur Saylak Kuzgun dizisinde hangi rolde oynayacak? Ferman ortalığı karıştıracak!

Sevilen dizide Onur Saylak sürprizi! Ortalık karışacak

Mucize Doktor ne zaman başlıyor? Mucize Doktor hangi diziden uyarlandı?

İşte ekranların yeni hastane dizisi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.