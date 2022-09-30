Seksi dans etmek isteyen kadın bir anda kendisini yerde buldu! O hareketten sonra izleyenler ne yapacağını bilemedi

Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan bir video kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın seksi bir dans performansı sergilemek isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Dansta kullanmak istediği sandalye bir anda ortadan ikiye ayrılınca kadın kendisini yerde buldu. Kadının dansını izleyenler ise karşılaştıkları manzarayla şoke oldu.

KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

Büyük bir ciddiyetle dans etmek için salonun ortasına sandalyesini sürükleyen kadın oturmak için hamle yaptığında talihsiz bir kaza yaşadı. Sandalyenin oturma yeri ve sırt yaslama bölümünün ikiye ayrılması üzerine kadın kendisini yerde buldu. Olayın şokunu atlattıktan sonra salondan kahkaha sesleri yükselmeye başladı.



