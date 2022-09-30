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Seksi dans etmek isteyen kadın bir anda kendisini yerde buldu! O hareketten sonra izleyenler ne yapacağını bilemedi

30.09.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntülerde ismi açıklanmayan bir kadın kendisini izleyenlerin karşısında seksi bir şekilde dans etmek için sandalye getirdi. Ancak dans performansını sergilemek istediği anda sandalyenin ikiye ayrılması üzerine kadın kendisini yerde buldu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan bir video kısa sürede sosyal medyada popüler olmayı başardı. İsmi açıklanmayan bir kadın seksi bir dans performansı sergilemek isterken talihsiz bir kaza yaşadı. Dansta kullanmak istediği sandalye bir anda ortadan ikiye ayrılınca kadın kendisini yerde buldu. Kadının dansını izleyenler ise karşılaştıkları manzarayla şoke oldu.

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KAHKAHA SESLERİ YÜKSELDİ

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Büyük bir ciddiyetle dans etmek için salonun ortasına sandalyesini sürükleyen kadın oturmak için hamle yaptığında talihsiz bir kaza yaşadı. Sandalyenin oturma yeri ve sırt yaslama bölümünün ikiye ayrılması üzerine kadın kendisini yerde buldu. Olayın şokunu atlattıktan sonra salondan kahkaha sesleri yükselmeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Dans
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