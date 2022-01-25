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  4. Seksi fotoğraflarından servet kazanıyor! OnlyFans modeli Bonnie Locket, ideal erkek tipini açıkladı

Seksi fotoğraflarından servet kazanıyor! OnlyFans modeli Bonnie Locket, ideal erkek tipini açıkladı

25.01.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lincolnshire’da yaşayan 33 yaşındaki Bonnie Locket, OnlyFans hesabından fotoğraflarını satarak binlerce dolar kazanıyor. Sosyal medyada kısa sürede fenomen olan isim, aşk hayatında düzeni ve normalliği sevdiğini söyledi. Fenomen isim zannedilenin aksine ideal erkek tipinin standart olduğunu dile getirdi. İdeal erkek tipi sorulduğunda Locket, detay vermekten de çekinmedi.

Seksi fotoğraflarından servet kazanıyor! OnlyFans modeli Bonnie Locket, ideal erkek tipini açıkladı

OnlyFans hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde yılda 1 milyon sterlin (yaklaşık 18 milyon TL) kazanan Locket, sosyal medyada hayranlarından kendisi hakkında yaptıkları bazı varsayımları göndermesini istedi. Sosyal medya üzerinden gelen varsayımları yanlış ve doğru olarak açıklayacağını dile getiren Locket, sorularını seçimlerini kendisi yaptı.

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İDEAL ERKEK TİPİNİ AÇIKLADI

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Hayranlarından gelen “Kendine çok düşkünsün ve hayatına girecek olan erkeğin belirli standartların üzerinde olması gerekir” varsayımına cevap verdi. Hayranının çıkarımının doğru olmadığını belirten Locket, uzun süreli ilişkisini hayranlarına tanıştırarak cevapladı. Erkek arkadaşının maragoz olduğunu belirten Locket, “Belirli standartların üzerinde olması gerektiği konusunda neyin sınır olduğunu bilmiyorum. Dokuz yıldır bir sevgilim ve kendisi yakışıklı bir tüccar” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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