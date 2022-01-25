Seksi fotoğraflarından servet kazanıyor! OnlyFans modeli Bonnie Locket, ideal erkek tipini açıkladı

OnlyFans hesabından yaptığı paylaşımlar sayesinde yılda 1 milyon sterlin (yaklaşık 18 milyon TL) kazanan Locket, sosyal medyada hayranlarından kendisi hakkında yaptıkları bazı varsayımları göndermesini istedi. Sosyal medya üzerinden gelen varsayımları yanlış ve doğru olarak açıklayacağını dile getiren Locket, sorularını seçimlerini kendisi yaptı.

İDEAL ERKEK TİPİNİ AÇIKLADI

Hayranlarından gelen “Kendine çok düşkünsün ve hayatına girecek olan erkeğin belirli standartların üzerinde olması gerekir” varsayımına cevap verdi. Hayranının çıkarımının doğru olmadığını belirten Locket, uzun süreli ilişkisini hayranlarına tanıştırarak cevapladı. Erkek arkadaşının maragoz olduğunu belirten Locket, “Belirli standartların üzerinde olması gerektiği konusunda neyin sınır olduğunu bilmiyorum. Dokuz yıldır bir sevgilim ve kendisi yakışıklı bir tüccar” dedi.



