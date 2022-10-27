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Seksi şeytan temalı Cadılar Bayramı kostümünü giydi babasına sürpriz yaptı! Tepkisini TikTok'ta paylaştı

27.10.2022 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir TikTok kullanıcısı, Cadılar Bayramı için seçtiği şeytan kostümünü giyip babasının karşısına çıkarak ona sürpriz yaptı. Ancak babasının oldukça seksi kostümünü görünce verdiği tepki, pek de pozitif olmadı. O anların görüntüleri, sosyal medyada tartışma yarattı.

Seksi şeytan temalı Cadılar Bayramı kostümünü giydi babasına sürpriz yaptı! Tepkisini TikTok'ta paylaştı

TikTok'ta @ saoirsebodgeflynn kullanıcı adıyla paylaşım yapan Saoirse Bodge Flynn isimli genç kadın, yırmaçlı eteği ve derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken seksi bir şeytan kostümüyle aynanın önünde poz verdiği anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kostümü, uyluğuna kadar uzanan yüksek çizmeler ve bir çift şeytan boynuzu ile tamamlanmıştı.

''ONAYLAMADIĞI KESİN''

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Üzerinde ''Babam Cadılar Bayramı kostümüme puan veriyor' yazılı olan videonun devamında, Saoirse kostümüyle birlikte diğer odaya geçip babasına kendisini gösterdi. Yüzündeki ifadeden, pek de onaylamadığı anlaşılıyordu. Zaten Saoirse de, videonun açıklama kısmında ''Onaylamadığı kesin'' yazmış ve gülmüştü.

YORUM BİLE YAPMADI

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Genç kadın, 1.8 milyondan fazla izlenen klipte babasına ne düşündüğünü sordu ve o da "Bu konuda yorum yapmayacağım bile" diye cevapladı. Saoirse "Beğenmedin mi?" dediğinde ise, suratındaki hayal kırıklığı ifadesi ile yanından uzaklaştı ve bıkkın bir halde "Bir daha üzerinde görürsem, artık 'pekala' diyeceğim" dedi.

''ZAVALLI ADAM''

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Videoyu izleyenler, adamın travma geçirdiğini ve Saoirse'in utanması gerektiğini iddia ederek babasıyla hemfikir gibi görünüyorlardı. Birçok kullanıcı bu şekilde babalarının karşısına çıkamayacaklarını ve bundan utanacaklarını söyledi. Bir kullanıcı ''Zavallı adam görmemek için gözlüklerini çıkardı'' diyerek durumu tiye aldı.

BAZILARI DA SAVUNDU

Ancak diğerleri, Cadılar Bayramı için ne istiyorsa onu giymesi gerektiğini söyledi ve genç kadını desteklediler. Bir kadın, "Bu yorumlar korkunç. İstediğini giyebilmeli. Yürü be! O kostümün içinde harikasın" yazdı.

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