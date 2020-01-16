Sektör temsilcilerinden "taklit ve hileli" gıda tepkisi

ANTALYA/MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ/AYŞE YILDIZ - Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesine ilişkin, "Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapan insanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir. Çünkü onlar bilerek ve isteyerek yanlış ürünü satıyorlar." dedi.

Totoş, AA muhabirine, yurt içi ve yurt dışındaki doğru zeytinyağı üretimi ve tüketimi konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taklit ve tağşiş yapanların hapisle de cezalandırılacağının açıklanmasının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Totoş, yasanın çıktığı günün Türk zeytinyağının ve Türk gıdasının bayramı olacağını dile getirdi.

Taklit ve tağşişin tedarik zincirinin de cezalandırılmasını istediklerini anlatan Totoş, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesi caydırıcı özellik taşıyor. İtalya'da yapılan bir çalışmayla gıda polisleri oluşturuldu. Türkiye'de de böyle bir çalışma yapılabilir. Doğal bir ürün olan zeytinyağı vatandaşın sağlığı için de önemli. Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir. Çünkü onlar bilerek ve isteyerek yanlış ürünü satıyorlar. Sağlık için zeytinyağı kullanmak isteyen, bu üründen hastalanıyorsa o zaman bu kişiler bilerek ve isteyerek hasta ediyor ve ölüme sürüklüyor demektir."