Sektör temsilcilerinden "taklit ve hileli" gıda tepkisi

Kırmızı et ve et ürünlerinde at, domuz eti çıktığını vurgulayan Yardımcı, haram olan hayvanın etini yediren firmalara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yardımcı, kırmızı et ve et ürünleri satın alırken dikkat etmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ucuz etin sorgulanması gerekiyor. En çok hile sucukta yapılıyor. Bakanlığa teşekkür ediyorum, insan sağlığıyla oynayanlara verilen her ceza azdır. Kırmızı et ve et ürünlerinde hile yapanlar meslekten de men edilse, en büyük para cezası da verilse yine az. Halkın gıdasına kimse hile katmamalı. Vatandaş, marketlere gittiğinde ürünün barkoduna baksın, içindekiler kısmı yazmıyorsa kesinlikle almasın. Kıyma alacaksa kendisi çektirsin. Ucuz etin tiridi olmaz. Bir kilo et almaktansa, yarım kilo alın ama güvenilir yerden olsun."