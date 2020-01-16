YURTHABER
  4. Sektör temsilcilerinden "taklit ve hileli" gıda tepkisi

Sektör temsilcilerinden "taklit ve hileli" gıda tepkisi

ANTALYA HABERLERİ  | 16.01.2020 11:53 | Son Güncelleme

Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş: - "Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir. Çünkü onlar bilerek ve isteyerek yanlış ürünü satıyorlar" - Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin: -"Sahte bal satan firmaların ticaretten men edilmesi, hapis cezaları getirilmesi lazım. İnsan sağlığını katlediyorlar. Bizim arıcılarımızın ekmeğiyle oynadıkları gibi insan sağlığını tehdit ediyorlar" - Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı: - "Kırmızı et ve et ürünlerinde hile yapanlar meslekten de men edilse, en büyük para cezası da verilse yine az. Halkın gıdasına kimse hile katmamalı"

ANTALYA/MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ/AYŞE YILDIZ - Zeytindostu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Totoş, Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesine ilişkin, "Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapan insanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir. Çünkü onlar bilerek ve isteyerek yanlış ürünü satıyorlar." dedi.

Totoş, AA muhabirine, yurt içi ve yurt dışındaki doğru zeytinyağı üretimi ve tüketimi konusunda çalışma yürüttüklerini söyledi.

Taklit ve tağşiş yapanların hapisle de cezalandırılacağının açıklanmasının ayrı bir önemi olduğunu vurgulayan Totoş, yasanın çıktığı günün Türk zeytinyağının ve Türk gıdasının bayramı olacağını dile getirdi.

Taklit ve tağşişin tedarik zincirinin de cezalandırılmasını istediklerini anlatan Totoş, şunları kaydetti:

"Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı taklit ve tağşiş listesi caydırıcı özellik taşıyor. İtalya'da yapılan bir çalışmayla gıda polisleri oluşturuldu. Türkiye'de de böyle bir çalışma yapılabilir. Doğal bir ürün olan zeytinyağı vatandaşın sağlığı için de önemli. Taklit ve tağşişi bu seviyede acımasız yapanların taammüden cinayetten yargılanması gerekir. Çünkü onlar bilerek ve isteyerek yanlış ürünü satıyorlar. Sağlık için zeytinyağı kullanmak isteyen, bu üründen hastalanıyorsa o zaman bu kişiler bilerek ve isteyerek hasta ediyor ve ölüme sürüklüyor demektir."

- "Bu şebekelerden bizi kurtarsınlar"

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin ise yıllardır merdiven altı ürünlere savaş açtıklarını, şikayette bulunduklarını bildirdi.

Üreticiler tarafından doğal olarak üretilen balların değerini bulmadığını anlatan Şahin, "Sahte bal satan firmaların ticaretten men edilmesi, hapis cezaları getirilmesi lazım. İnsan sağlığını katlediyorlar. Bizim arıcılarımızın ekmeğiyle oynadıkları gibi insan sağlığını tehdit ediyorlar. Bakanlığın balın saflaştırılması konusunda çalışmaları var, biz de bu çalışmaları yürekten destekliyoruz. Biz balda uluslararası standartların geliştirmesi konusunda çalışma yürütüyoruz. Kalite konusunda her türlü çabayı gösteriyoruz ama bu şebekelerden bizi kurtarsınlar." diye konuştu.

- "İlan edilen liste insan sağlığı açısında önemli"

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı ise Tarım ve Orman Bakanlığının gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeleri ilan etmesinin insan sağlığı için önemli bir çalışma olduğunu söyledi.

Kırmızı et ve et ürünlerinde at, domuz eti çıktığını vurgulayan Yardımcı, haram olan hayvanın etini yediren firmalara caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

Yardımcı, kırmızı et ve et ürünleri satın alırken dikkat etmek gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ucuz etin sorgulanması gerekiyor. En çok hile sucukta yapılıyor. Bakanlığa teşekkür ediyorum, insan sağlığıyla oynayanlara verilen her ceza azdır. Kırmızı et ve et ürünlerinde hile yapanlar meslekten de men edilse, en büyük para cezası da verilse yine az. Halkın gıdasına kimse hile katmamalı. Vatandaş, marketlere gittiğinde ürünün barkoduna baksın, içindekiler kısmı yazmıyorsa kesinlikle almasın. Kıyma alacaksa kendisi çektirsin. Ucuz etin tiridi olmaz. Bir kilo et almaktansa, yarım kilo alın ama güvenilir yerden olsun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBacak bacak üstüne atmayın çünkü...Bacak bacak üstüne atmayın çünkü...
ATSO Akademi’den Facebook Bilgilendirme ProgramıATSO Akademi’den Facebook Bilgilendirme Programı
Başkan Böcek’in Ankara temaslarıBaşkan Böcek’in Ankara temasları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kırmızı et tahşiş Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Şüphe sonrası harekete geçildi! Eski generale yakalama kararı!

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

Başkan Yavaş’tan Çankaya Belediyesine ziyaret

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

İşte Sayısal Loto'da kazandıran sayılar!

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

CHP’li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Karesi’de Bir Bebek Bir Fidan Hatıra Ormanı yeşeriyor

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Mülteciler için yardım kampanyası başlatıldı

Antalya Namaz Vakitleri 16 Ocak Perşembe

İmsak
06:38
Sabah
08:02
Öğle
13:12
İkindi
15:49
Akşam
18:11
Yatsı
19:30

Antalya Nöbetçi Eczaneler16 Ocak Perşembe

Doruk Eczanesi
Muratpasa
Erkin Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Tola Eczanesi
Muratpasa
Uğur Eczanesi
Muratpasa
Yıldız Eczanesi
Muratpasa
Baraj Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Çocuklarda Rota Virüsü Uyarısı

Alanya’da Silahlı Çatışma: Üç Yaralı

Alanya’da Silahlı Çatışma: Üç Yaralı

Sultan masajı grup seks çıktı

Sultan masajı grup seks çıktı

Dedikodular fırsatçılığa döndü

Dedikodular fırsatçılığa döndü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.