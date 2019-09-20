Mynet Trend

Sektöre yeni rakip; Tinder! Dizi sektörüne giriş yaptı

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 20.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Çöpçatanlık uygulaması Tinder, aplikasyonun içinde gösterilmesi beklenen dizi çekti.

Sektöre yeni rakip; Tinder! Dizi sektörüne giriş yaptı

Dating aplikasyonu Tinder, bugünlerde hemen her büyük dijital şirketin yaptığı gibi, dizi sektörüne dahil oldu. Tinder’ın bir süredir gizlice çekilen dizisini, ekim ayında aplikasyonun içinde yayınlayacağı ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre; çoklu senaryoya sahip olan dizide kullanıcılar, app’i kullandıklarında yaptıkları gibi sağa ve sola kaydırarak dizinin akışına yön verecekler. Karanlık bir hikayeye sahip olduğu bilinen dizi kıyametten hemen öncesini konu alınacak. Hikayenin içinde bir de aşk hikayesi olacak. Çekimleri Meksika’da gerçekleşen dizinin 6 bölüm olması bekleniyor. Dizinin yönetmenliğini Drake video klipleriyle ünlü olan Karena Evans üstlenmiş.

Abone sayısı hızla yükselen Tinder şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 75'ten daha fazla arttı.


Düğün konvoyunda şoke eden görüntü! Düğün konvoyunda şoke eden görüntü!
Hollywood yine karıştı: 'Robert De Niro 30 yıldır benimle uğraşıyor'Hollywood yine karıştı: 'Robert De Niro 30 yıldır benimle uğraşıyor'
Rambo, son savaşını insan kaçakçılarına karşı veriyorRambo, son savaşını insan kaçakçılarına karşı veriyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tinder Karena Evans

En Çok Okunan Trend Haberler

Bahçeden 900 kilo kuru incir çalınmıştı! Hırsız bakın kim çıktı

Bahçeden 900 kilo kuru incir çalınmıştı! Hırsız bakın kim çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

Ve başladı! Tüm şehri etkisi altına aldı

Ve başladı! Tüm şehri etkisi altına aldı

Babası para talebine olumsuz yanıt verince öyle bir şey yaptı ki!

Babası para talebine olumsuz yanıt verince öyle bir şey yaptı ki!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yasak Elma sezonu böyle açıyor! Ünlü model de kadroda

Yasak Elma sezonu böyle açıyor! Ünlü model de kadroda

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Çocuk dizisinden ilk fragman yayınlandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollywood yine karıştı: 'Robert De Niro 30 yıldır benimle uğraşıyor'

Hollywood yine karıştı: 'Robert De Niro 30 yıldır benimle uğraşıyor'

Bu hafta 10 film vizyona girecek

Rambo, son savaşını insan kaçakçılarına karşı veriyor

Oscar ödülü Brad Pitt’in umurunda değilmiş!

Oscar ödülü Brad Pitt’in umurunda değilmiş!

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy Azize dizisinde buluştu! Azize hangi kanalda yayınlanacak?

Hande Erçel ve Buğra Gülsoy Azize dizisinde buluştu! Azize hangi kanalda yayınlanacak?

Mucize Doktor'a damga vuran Ali Vefa'nın acil müdahale sahnesi! Mucize Doktor 3. yeni bölüm fragmanı izle

Mucize Doktor'a damga vuran sahne!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman! EDHO ne zaman başlıyor?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan çarpıcı fragman

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.