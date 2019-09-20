Sektöre yeni rakip; Tinder! Dizi sektörüne giriş yaptı

Dating aplikasyonu Tinder, bugünlerde hemen her büyük dijital şirketin yaptığı gibi, dizi sektörüne dahil oldu. Tinder’ın bir süredir gizlice çekilen dizisini, ekim ayında aplikasyonun içinde yayınlayacağı ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre; çoklu senaryoya sahip olan dizide kullanıcılar, app’i kullandıklarında yaptıkları gibi sağa ve sola kaydırarak dizinin akışına yön verecekler. Karanlık bir hikayeye sahip olduğu bilinen dizi kıyametten hemen öncesini konu alınacak. Hikayenin içinde bir de aşk hikayesi olacak. Çekimleri Meksika’da gerçekleşen dizinin 6 bölüm olması bekleniyor. Dizinin yönetmenliğini Drake video klipleriyle ünlü olan Karena Evans üstlenmiş.

Abone sayısı hızla yükselen Tinder şirketinin hisseleri bu yıl yüzde 75'ten daha fazla arttı.



