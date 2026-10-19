Sel felaketini bitiren mühendislik harikası: Olimpik havuzu 12 saniyede boşaltıyor

Japonya ise özellikle tayfunlar ve şiddetli yağışların yol açtığı taşkınlara karşı geliştirdiği dev yer altı sistemiyle dikkat çekiyor. Başkent Tokyo ve çevresini korumak amacıyla inşa edilen yapı, büyüklüğü nedeniyle "Yer Altı Tapınağı" olarak anılıyor.

Japonya'nın Saitama eyaletindeki Kasukabe bölgesinde bulunan sistemin resmi adı Metropolitan Alan Dış Yer Altı Tahliye Kanalı. G-Cans Projesi olarak da bilinen yapı, taşan nehirlerin sularını yer altında toplayarak kontrollü şekilde Edo Nehri'ne aktarıyor.

230 MİLYAR YEN HARCANDI, 14 YILDA TAMAMLANDI

Tokyo ve çevresindeki alçak rakımlı yerleşimleri su baskınlarından korumak için inşa edilen sistem, yaklaşık 14 yıllık çalışmanın ardından 2006'da tamamlandı. Proje için yaklaşık 230 milyar yen harcandı.

Sistemin merkezinde, 18 metre yüksekliğinde 59 dev beton sütunun bulunduğu basınç dengeleme tankı yer alıyor. Her biri yaklaşık 500 ton ağırlığındaki sütunlar, yapıya bir tapınağı andıran görünüm kazandırıyor.

Ancak bu dev alanın asıl amacı görsel ihtişam değil, taşkın sularını kontrol altında tutmak.

6,3 KİLOMETRELİK TÜNEL VE DEV POMPALAR DEVREYE GİRİYOR

G-Cans sistemi, taşkın sularını toplamak ve yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak için birbirine bağlı tünellerden, su toplama kuyularından ve pompalardan oluşuyor.

Sistem beş ayrı dikey kuyuyla çevredeki nehirlerden gelen fazla suyu topluyor. Yaklaşık 50 metre derinlikte bulunan 6,3 kilometrelik tünel, bu suyu basınç dengeleme tankına taşıyor.

Ardından dev pompalar suyu Edo Nehri'ne aktarıyor. Sistem, saniyede 200 metreküpe kadar su tahliye edebiliyor. Bu kapasite, olimpik ölçülerdeki bir yüzme havuzunun yaklaşık 12 saniyede boşaltılmasına denk geliyor.

TAYFUN VE ŞİDDETLİ YAĞIŞLARA KARŞI KULLANILIYOR

Japonya'da özellikle tayfun dönemlerinde meydana gelen yoğun yağışlar, nehirlerin taşmasına ve yerleşim yerlerinin su altında kalmasına neden olabiliyor. G-Cans, taşkın sularını yerleşim alanlarına yayılmadan önce kontrol altına almayı hedefliyor.

Projenin 2014'e kadar 85 taşkın olayında su seviyelerinin kontrol edilmesine ve hasarın azaltılmasına katkı sağladığı aktarılıyor. Ağustos 2008'de ise sisteme rekor düzeyde su girişi yaşandı. Bu olayda yaklaşık 11,72 milyon metreküp su tahliye edildi.

DEV TESİS ZİYARETÇİLERE DE AÇILIYOR

G-Cans yalnızca bir taşkın kontrol tesisi olarak değil, mimarisiyle de ilgi görüyor. Dev sütunların bulunduğu geniş alan, büyüklüğü ve loş ışıklandırması nedeniyle ziyaretçilere sıra dışı bir görüntü sunuyor.

Tesisin işlevini yerine getirmediği uygun zamanlarda rehberli turlar düzenleniyor. Ziyaretçilerin önceden rezervasyon yaptırması gerekiyor. Turlar ağırlıklı olarak Japonca gerçekleştiriliyor.

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