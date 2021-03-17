Selahattin Alpay kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Selahattin Alpay evli mi?

Askerliğin ardından Ankara’da bir kamu bankasında çalışan Selahattin Alpay, bu zamanlarda Özcan Tamer yönetimindeki Halk Evleri Genel Merkezi Halk Müziği Korosu çalışmalarına katıldı. Aynı zamanlarda Coşkun Güla ve Nida Tüfekçi gibi Halk Müziği’nin önemli hocalarıyla birlikte çalışan Selahattin Alpay, onların bilgi ve tecrübelerinden istifade etti.

Aynı sene ilk 45’liği olan “Emo Suya Gider Eli Boş Gelir”i çıkaran Selahattin Alpay, vatani görevine gittiği 1971’e dek 8 adet 45’lik daha çıkararak müzik çalışmalarını hızla sürdürdü. Askerlik görevini Manisa’da Askerî Bando’da yapan Selahattin Alpay, burada nota, şan ve solfej dersleri aldı.

1950’de Malatya’da doğan Selahattin Alpay, ilk ve ortaokulu Malatya’da, liseyi ise Ankara Akşam Ticaret Lisesi’nde bitirdi. İlk müzik çalışmalarına, 1967’de Malatya Halk Eğitim Merkezi’nde başlayan Selahattin Alpay, burada Süleyman Sökmen ve Mehmet Yumrutepe’den ders aldı.

Ankara’da da önemli yerlerde çalışan Selahattin Alpay, askerlik görevi boyunca nota, şan ve solfej dersleri aldı. Ankara’dan sonra müzik çalışamları için İstanbul ’a taşınan Selahattin Alpay, İstanbul Gazinoları, fuarlar, özel konserler, turneler, çeşitli radyo ve televizyon programları yaptı.

Bugüne dek 150’ye yakın derlemenin bulunduğu, 8 adet 45’lik plak, 1 adet uzunçalar plak, 28 kaset/CD çalışması ve 9 adet de sinema filmi yapan Selahattin Alpay, yurtiçi ve yurtdışında birçok solo ve kadrolu konserler verdi. Tüm bu sanatsal hizmetleri karşılığında değişik zamanlarda 4 defa “Yılın Sanatçısı”, Magazin Gazetecileri Derneği tarafından ise “Ömür Boyu Başarı Ödülü”’ne layık görülen Selahattin Alpay, 2001’den 2015’e dek Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda “Solist Sanatçı” unvanıyla görev alırken, bu kurumdan kendi isteğiyle emekli oldu.

1981 tarihinde gelen tekliflerle birlikte müzik çalışmalarını devam ettirmek için İstanbul’a taşınan Selahattin Alpay, çocuk denecek yaşlardan itibaren Malatya yazlık çay bahçelerinde başlayan sahne çalışmalarını, İstanbul Gazinoları, Ankara Gençlik Parkı Gazinoları, fuarlar, turneler, özel konserler, çeşitli radyo ve televizyon programları ile halen devam ettirdi.

1975’te Ankara Radyosu Sanatçılık Sınavı’nı kazanarak yerel sanatçı statüsüyle birçok program yapan Selahattin Alpay, ilk uzunçalarını 1978’de kendi derlediği “Örenli Gelin” isimli türküyle yaptı.

İlk 45’liği olan “Emo suya gider eli boş gelir” türküsüyle ilk başta Malatya halkının ve ardından da tüm Türkiye’nin dikkatini çekmeyi başaran, güçlü ve tenor ses özelliğine sahip Selahattin Alpay, ilk olarak Malatya olmak üzere Şanlıurfa, Elazığ, Adıyaman, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Erzincan ve Kerkük türkülerini başarıyla icra etti.

Selahattin Alpay’ın icrasıyla meşhur olan türkülerin bazıları şunlardır; “Örenli Gelin”, “Malatya Malatya Bulunmaz Eşin”, “Emo Suya Gider”, “Nazike”, ”Altın Yüzüğüm Kırıldı”, ”Ahlatın Başındayım”, ”Arap Atı Gibi Sallar Başını”, “Kuyudan Su Çekerler”, “Yollar Seni Gide Gide Usandım”, ” Tello”, ”Bir Ay Doğar İlk Akşamdan Geceden”, “Çakmak Çakmağa Geldim”, “Etek Sarı Sen Etekten Sarısın”, “Çift Candarma Geliyor”….

TRT disipliniyle yetişen Selahattin Alpay, tüm sanat hayatı boyunca, kültürel çeşitlilik ve zenginliğimizin mirası olan türkülerimizin derlenmesinde, icrasında ve gelecek kuşaklara aktarılmasına özen gösterdi.

SELAHATTİN ALPAY EVLİ Mİ?

Sosyal sorumluluk projelerine önem veren Selahattin Alpay, İstanbul’da sanat ve ticaret hayatını devam ettiriyor. Selahattin Alpay, evli ve 3 çocuk babasıdır.



