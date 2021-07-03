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Selahattin Baki: "Pereira, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyor"

03.07.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, Vitor Pereira seçimi ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Selahattin Baki: "Pereira, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geliyor"

Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Selahattin Baki, Vitor Pereira'nın teknik direktör olması konusunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"HAKLIYDIK, KAZANDIK"

Yeni sezon hayırlı olsun. 3 Temmuz'la ilgili birkaç cümle kurmazsam olmaz. Bu hain terör örgütünün Fenerbahçemize kurduğu kumpasın üstünden 10 sene geçti, 10 koca yıl Bu kumpası kuranların hepsi bugün ya hapiste, ya firari durumdalar, ya da vatan haini konumunda. Fenerbahçe ise burada dimdik ayakta. Haklıyız, kazanacağız dedik haklıydık, kazandık. En karanlık günlerde gerek Fenerbahçe camiamız için, gerek cumhuriyet için bu karanlığa duvar olan herkese saygılar, sevgiler.

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"BİZİM İÇİN İYİ BİR ŞEY"

Vitor Pereira sürecini anlatayım. Birkaç hoca adayıyla görüştük. Takip ettiğim kadarıyla yüzde 80'ini kimse tutturamadı. Bu bizim açımızdan iyi bir şey. Bizim için işler bu sene yürüyor.

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"EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASINI YAKALAYAN HOCA"

Kimseyi bulamadılar da Pereira getirdiler gibi hava yaratılmaya çalışılıyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Teknik direktör olarak itibarsızlaştırılacak biri değil. Son 5-6 yılda, hatta görüştüğümüz bazı hocalara bakınca en yüksek puan ortalamasını yakalayan, ciddi başarılar kazanmış, tepelere oynamış bir teknik adam.

"HEMEN TEKERİ DÖNDÜRECEK BİR HOCA ARADIK"

Bu sene bizim için vakit kaybı diye bir şey söz konusu olamaz. Hemen tekeri döndürecek bir hoca aradık. Görüştüğümüz hoca adayına da takım analizini yaptırdık. Kim gelecektiyse dersine çalışmış, hazır olarak gelecekti. Daha önce Fenerbahçe ile başarının ucundan kıl payı dönmüş bana göre, enteresan bir sezondu tabii ona girmeye gerek yok.

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"PEREIRA'DA KARAR KILDIK"

Görüştüğümüz tüm hocalara teşekkür ediyorum. Bizim için çok sayıda maç seyretmek, analiz yapmak zorunda kalıyorlar. Burayı tanıyor, ülke ve medya dinamiklerini biliyor, buradaki baskıyı biliyor, taraftarla arası iyiydi. Hem duygusal hem tutkulu hem de içinde kalmışlık var. Takımla ilgili analizleri de vardı. Kendisi anlatır. Vitor Pereira'da karar kıldık.

"TRANSFER RAPORU SUNDU"

Transfer raporu sundu Pereira. Hem giden hem kalan herkesten haberi var. Topuk Yaylası'nda ilk idmanda takımın başında olacak.

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"HATA YAPACAK LÜKSÜMÜZ YOK"

Birkaç kere gitgelli konuşma oldu. Onla konuştuk, başkalarıyla konuştuk. O süreçte maçlarımızı izledi, rapor sundu. Gitgelli bir dönem oldu. Bu saatten sonra hata yapacak lüksümüz yoktu. O nedenle çok gitgelli oldu, birkaç kere görüştük. 4 haftadır bu tempodayız başkanımızla beraber.

"FİNANSAL İŞLER ÇOK BASİT GEÇTİ"

Diğerlerine göre daha az maliyetli demedim, adam hiç para pul konuşmadı. Buraya çok motive. Bizim aklımızdaki bütçeye uygun birçok aday vardı. Doğrusu Vitor Pereira'ydı. Finansal işler çok basit, yumuşak geçti, neredeyse hiç konuşulmadı.

"TAZMİNAT OLAYINI BİLMİYORUM"

Eski tazminatı olay benim sorumluluğum dışında. Bilmiyorum.

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"ŞAMPİYON OLMALIYIZ"

Sportif direktörlükle ilgili sezona başlamadan evvel, nasıl olsa başkanımızla tekrar görüşme fırsatınız olur, orada başkanımız cevap verir. Başkanımızın ısrarla üzerinde durduğu ilk başta Samandıra'da huzurun başlayacağı, disiplinin oradan inşa edileceği, enerjinin oradan yayılacağı bir sezon olacak. Taraftarımız etrafımızda kenetlensinler bu sene. Daha önce de kenetlendiler, Allah razı olsun. Bu sene çok kritik. Hep beraber kenetlenerek şampiyon olmalıyız.

"HOCAMI İLK BEN KARŞILAYACAĞIM"

4-5 ay evvel laf lafı açtı, Caner bana bu konuyu açtı. Dışarıya yansıyan kadar büyük bir problem olmadığını söyledi. Hayata dair, Fenerbahçe'ye dair konuşunca bu konu açıldı. Vitor Pereira da gündemde yoktu o zaman. Araları da iyiymiş. Caner de 'Hocamı ilk ben karşılayacağım' dedi.

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