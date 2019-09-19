Şelalenin önünde türkü söylerken bir anda bakın ne oldu!

Turizm amaçlı Rize’ye gelen bir grubu gezdiren Osman Albardak, arkadaşı Musatafa Şeramet ve Tulumcu Özgür Parlak’ın başına gelen talihsiz olay herkesi güldürdü. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Tar (Bulut) Şelalesi kenarında odun korkuluk üzerinde oturarak tulum çalan Özgür Parlak’a eşlik etmek isteyen Osman Albardak ve Mustafa Şeramet yanına oturdu. Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada bölgedeki turistler onları kaydetmeye başladı. Şarkının ortasına geldikleri sırada ise üzerinde oturdukları odun korkuluk kırılınca 3 arkadaş göle düştü.
O anlar ise turistler tarafından anbean kaydedildi. (İHA)
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