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Şelalenin önünde türkü söylerken bir anda bakın ne oldu!

Betül Kurucu Betül Kurucu
VİDEO  | 19.09.2019 13:59 | Son Güncelleme

Rize’de 3 kafadarın tulum çalıp türkü söylediği sırada oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini bir anda Tar Şelalesi’nin göletinde buldular.

Turizm amaçlı Rize’ye gelen bir grubu gezdiren Osman Albardak, arkadaşı Musatafa Şeramet ve Tulumcu Özgür Parlak’ın başına gelen talihsiz olay herkesi güldürdü. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Tar (Bulut) Şelalesi kenarında odun korkuluk üzerinde oturarak tulum çalan Özgür Parlak’a eşlik etmek isteyen Osman Albardak ve Mustafa Şeramet yanına oturdu. Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada bölgedeki turistler onları kaydetmeye başladı. Şarkının ortasına geldikleri sırada ise üzerinde oturdukları odun korkuluk kırılınca 3 arkadaş göle düştü.

O anlar ise turistler tarafından anbean kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
rize korkuluk kaza şelale

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