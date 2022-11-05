Selami Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli? Selami Şahin’den şok itiraflar: Yatacak yerim yoktu, tuvalet temizledim

Selami Şahin’in kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olacak olan Selami Şahin daha önce katıldığı bir programda hayatına dair açıklamalarda bulunmuştu. Şahin, ‘Tuvalet temizledim, yatak düzelttim, ütü öğrendim. Tarlabaşı'nda lokantada komilik yaptım. Kapıyı kilitliyorlardı, divanın üzerinde yatıyordum.’ demişti.

SELAMİ ŞAHİN ACILI HAYAT HİKAYESİNİ ANLATTI

15 Ağustos 1948’de Hatay’da dünyaya gelen Selami Şahin, 1966 yılında ilk 45’lik plağını yaptı. Önemli şarkılardan bazıları; “Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Ben Sevdalı Sen Belalı, Boş Vere Boş Vere, Bulamazsın, Dostlarım (İçkim & Sigaram), Eskimeyen Dost, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Hesabım Var, Islak Mendil, Kadere Şikayetim Var, Namert Olayım, Ne Duamsın Ne Bedduam, Özledim, Sen Mevsimler Gibisin, Seni Sevmediğim Yalan, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Sensiz Olmuyor, Tanımam Senden Başka, Tanrım, Tapılacak Kadınsın, Ya Seninle Ya Sensiz”dir.

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Şahin, "Akıllı insanlar mutlu yaşar. Ben 38 yıldır evliyim, iki oğlum bir kızım var. Çocuklarımla arkadaş gibiyiz. Eşim benim için çok önemli. Bence insan, kendisine yapılmasını istemediği şeyi, başkasına yapmamalıdır" dedi.

İstanbul'a ilk gelişinde yaşadıklarına da değinen Şahin, şunları söyledi: "Çok fakirdik, köyümüzde su ve elektrik yoktu. 15 yaşında evden ailemin rızasını alarak tahta bir bavulla tek başıma ayrıldım.

İlkokul öğretmenimin 'Sesin çok güzel, günün birinde şarkıcı olursun' yorumuyla, şarkıcı olmak için Antakya, İskenderun, Adana ve Ankara'ya gittim. Bir sene dolmadan 'Burada şarkıcı olunmaz' diyerek 16 yaşında İstanbul'a geldim"

İstanbul'da çalışacak ve yatacak bir yerinin olmadığını söyleyen şarkıcı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yatacak yerim yok, çalışmam lazım. Lokantacıya, ütücüye sordum; 'işçi lazım mı?', değil.

'Ben şarkıcı olmaya geldim. Annem babam çok fakir. 'Onlara bakmam, çalışmam lazım' dedim. Kocasını çağırdı. Allah rahmet eylesin, ikisi de vefat etti. Otelin sahibesi 'Sevdim bu çocuğu' diyerek, beni işe aldı. Otelin üst katında halıların, kilimlerin üzerinde yatıyordum.

"TUVALET TEMİZLEDİM, ÜTÜ ÖĞRENDİM..."

Tuvalet temizledim, yatak düzelttim, ütü öğrendim. Tarlabaşı'nda lokantada komilik yaptım. Kapıyı kilitliyorlardı, divanın üzerinde yatıyordum. Köy küloduma cep diktim, soğan ekmek yiyordum, kazandığım parayı da anneme ve babama gönderiyordum"

Tüm Türkiye tarafından tanınma hikayesini de izleyicilerle paylaşan Şahin, şu ifadeleri kullandı: "17 yaşını bitirmek üzereyken ünlendim. Plakçılık o zaman Sirkeci'de bir iş hanındaydı. Orada iş buldum. Bestecilere 'Ne olur amca bana plak yapın' dedim.

'Oğlum sen burada işçisin. Nota da bilmiyorsun' dediler. Yoksa işten ayrılacağımı söyledim. Patron 'Çocuğun sesini bir dinleyin' dedi. Dinlediler ve 'Böyle bir şey olamaz' dediler.

Üçüncü 45'likte ünlü oldum. Notayı da kitapların yardımıyla kendi kendime öğrendim. Hayatımın ilk bestesi, 1969-1970 yılında 'Yalancı dünya gibi yalancısın' (Sen Mevsimler Gibisin). Bu besteyle Altın Kelebek ödülünü aldım"

Ünlü şarkıcı çocukluğuna dair "Yolculuğa 16 yaşında başladım. Ailem çok fakirdi. Kazandığım para ile soğan ekmek yiyor, geri kalanını aileme yolluyordum. Şarkıcılık yapmak istiyordum. Notaları kendi kendime kitaplardan öğrendim. Şimdi 350 bestem var, 250'si hit" ifadelerini kullandı.

