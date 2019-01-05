MAGAZİN

Selami Şahin: Tuvalet temizledim…

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.01.2019 14:21 | Son Güncelleme

Türk müziğinde elli yılı deviren ve eserleri ile müziğe yön veren başarılı sanatçı Selami Şahin, verdiği yeni yılın ilk konserinde kendisini dinlemeye gelenleri adeta zamanda yolculuğa çıkardı.

Selami Şahin: Tuvalet temizledim…

Şahin, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti. ‘Annesinin Mısırlı olduğunu ve Türkçeyi sekiz yaşında öğrendiğini dile getiren Şahin; “Öğretmenlerim daha ilk okulda şarkıcı olacağımı söylerlerdi bana. Lakin müzik nedir, nota nedir bilemedik. On beş yaşını bitirdiğimde hangi cesaretle bilemem tek başıma İstanbul’a geldim. Aynı gün Beyoğlu Flaş Pasajını yan kısmında, sokak arasında Şato Deri’de iş buldum. Tuvalet temizledim. Biz üç erkek üç kızız…

selami-sahin-gunay-8-e1546674916550

Allah’ta sonra bir tek ben anne ve babama baktım. Soğan ekmek yiyordum ki anne ve babama göndereceğim para azalmasın diye. Anne baba değerini bilmek lazım. Ve ilahi takdirdir on yedi yaşında ünlendim, şöhrete kavuştum. Ünlü olunca ilk işim onları köy hayatından alıp İskenderun’da bahçeli rahat bir eve yerleştirmek oldu. Yine Allah nasip etti yetmişinde hacca gönderdim. İçim o kadar rahat ki… Sizlerden ricam anne ve babanızın değerlerini bilmemezlik yapmayınız. Onlara saygıda kusur etmeyiniz. Alacağınız en ufak hayır duası bile hayatınızı yeniden şekillendirir. Hayattaki en büyük önceliklerinizden biri bu olsun” diyerek kendisine Altın Kelebek kazandıran hayatının ilk bestesi olan ‘Yalancısın Sevgilim’ i seslendirdi.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sinyali!Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sinyali!
Hazar Ergüçlü aile buluşmasını anlattı: Onur'u çok seviyorlarHazar Ergüçlü aile buluşmasını anlattı: Onur'u çok seviyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selami şahin konser

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Türkiye'yi yasa boğan haber! Mertcan hayata tutunamadı

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

CHP'de Muharrem İnce krizi! Görevden alındı, açıklama yaptı

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Noter kavgasında skandal detay! Görüntüler ortaya çıktı

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

Kim inanır Aleyna Tilki'nin annesi olduğuna!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Usta oyuncu yaşamını yitirdi! Vasiyeti yerine getirildi

Usta oyuncu yaşamını yitirdi! Vasiyeti yerine getirildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

İkisi birlikte anlattı! ' Bunu insan yapmaz'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ferhat Göçer'in Çağatay Ulusoy isyanı!

Ferhat Göçer'in Çağatay Ulusoy isyanı!

Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sinyali!

Nurgül Yeşilçay'dan evlilik sinyali!

Hazar Ergüçlü aile buluşmasını anlattı: Onur'u çok seviyorlar

Hazar Ergüçlü aile buluşmasını anlattı: Onur'u çok seviyorlar

Çağatay Ulusoy'dan imaj değişikliği!

Çağatay Ulusoy'dan imaj değişikliği!

Ezgi Mola büyük konuştu: Enis’i sevmeyecek biriyle evlenmem!

'Enis’i sevmeyecek biriyle evlenmem!'

Denizde aşka geldi!

Denizde aşka geldi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.