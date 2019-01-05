Selami Şahin: Tuvalet temizledim…

Şahin, samimi açıklamalarıyla da dikkat çekti. ‘Annesinin Mısırlı olduğunu ve Türkçeyi sekiz yaşında öğrendiğini dile getiren Şahin; “Öğretmenlerim daha ilk okulda şarkıcı olacağımı söylerlerdi bana. Lakin müzik nedir, nota nedir bilemedik. On beş yaşını bitirdiğimde hangi cesaretle bilemem tek başıma İstanbul’a geldim. Aynı gün Beyoğlu Flaş Pasajını yan kısmında, sokak arasında Şato Deri’de iş buldum. Tuvalet temizledim. Biz üç erkek üç kızız…

Allah’ta sonra bir tek ben anne ve babama baktım. Soğan ekmek yiyordum ki anne ve babama göndereceğim para azalmasın diye. Anne baba değerini bilmek lazım. Ve ilahi takdirdir on yedi yaşında ünlendim, şöhrete kavuştum. Ünlü olunca ilk işim onları köy hayatından alıp İskenderun’da bahçeli rahat bir eve yerleştirmek oldu. Yine Allah nasip etti yetmişinde hacca gönderdim. İçim o kadar rahat ki… Sizlerden ricam anne ve babanızın değerlerini bilmemezlik yapmayınız. Onlara saygıda kusur etmeyiniz. Alacağınız en ufak hayır duası bile hayatınızı yeniden şekillendirir. Hayattaki en büyük önceliklerinizden biri bu olsun” diyerek kendisine Altın Kelebek kazandıran hayatının ilk bestesi olan ‘Yalancısın Sevgilim’ i seslendirdi.

